Gol w 90. minucie nic nie dał. Trwa czarna seria po meczu Zagłębia z Jagą

P iłkarze Jagiellonii Białystok przyjeżdżali do Lubina jako faworyci, nie tylko ze względu na pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy. Bardzo słabą formę od połowy marca prezentuje bowiem Zagłębie . Zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika przegrał bowiem w poprzednich dwóch kolejkach, a jeszcze wcześniej zanotował dwa remisy. "Miedziowi" byli zatem pod dużą presją kibiców, którzy oczekiwali pierwszej od 10 marca wygranej, gdy ich zawodnikom udało się pokonać 2:0 Pogoń Szczecin. Natomiast to spotkanie dla "Dumy Podlasia" wydawało się szansą na umocnienie prowadzenia w tabeli oraz kolejny krok w kierunku mistrzostwa na pięć kolejek przed końcem sezonu.

Jagiellonia przyjechała "po swoje". Szybki gol i prowadzenie do przerwy

W 45. minucie Hansen powinien mieć już na swoim koncie dublet. Znakomicie tuż na skraju pola karnego zachował się Dominik Marczuk , który dośrodkował piłkę na głowę Norwega, ale ten w doskonałej sytuacji nie potrafił jej skierować do bramki i jego uderzenie pofrunęło obok lewego słupka. Obie drużyny zeszły zatem do szatni z jednobramkowym prowadzeniem "Dumy Podlasia".

Lepiej w drugą połowę weszli gracze Zagłębia Lubin, którzy naciskali na gości. W 52. minucie dobry przerzut świetnie przyjął sobie Chodyna , który wpadł w pole karne. Miał sporo miejsca i zdecydował się na strzał, ale futbolówka przetoczyła się jedynie obok lewego słupka. Kolejną znakomitą okazję gospodarze wykreowali już minutę później. Znów błysnął Chodyna, który posłał celne dośrodkowanie na głowę Dawida Kurminowskiego. Napastnik "Miedziowych" trafił w światło bramki, ale rewelacyjnie "pofrunął" Alomerović, który obronił strzał. W ostateczności, nawet gdyby piłka wpadła do siatki, to gol i tak nie zostałby uznany, ponieważ Kurminowski był na pozycji spalonej. To był jedna bardzo poważny sygnał ostrzegawczy dla Jagielloni.

Po kilknastu minutach przewgi Zagłębia to piłkarze z Białegostoku odnaleźli drogę do bramki. Świetną wymianą podań w środkowej strefie boiska popisali się Nene i Afimico Pululu. Ten drugi zagrała na lewą stronę do Hansena, który złamał akcję do środka. Norweg uderzył płasko i świetnie "zawinął" piłkę przy prawym słupku. Choć Dioudis wyciągnął się jak struna, to precyzja strzału sprawiła, iż miał niewiele do powiedzenia. "Jaga" w 74. minucie prowadizła już zatem 2:0.