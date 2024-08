Kądzior wyrwał fanów z marazmu. Co za gol!

Mówiąc dość oględnie, pierwsza połowa spotkania nie mogła zachwycić fanów zgromadzonych na stadionie Piasta Gliwice. W grze obu drużyn dominowała niedokładność i z rzadka gościliśmy w którymkolwiek z pól karnych. Najwięcej sobie do zarzucenia mógł mieć Mateusz Wdowiak, który oddał dwa groźne strzały, ale nie zdołał pokonać Frantiska Placha. Do tego niezłym - acz niecelnym - uderzeniem głową popisał się Vaclav Sejk. Choć nie mówimy tu o sytuacjach stuprocentowych, można było zakładać, że jeżeli ktokolwiek znajdzie drogę do siatki, to będzie to Zagłębie Lubin.