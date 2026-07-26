Godziny przed powrotem Wisły. Królewski napisał prawdę. Post niesie się po sieci

Sold out - ponad miesiąc przed inauguracją sezonu bilety na dzisiejszy mecz Wisły Kraków zostały wyprzedane. Stadion przy Reymonta, godz. 20.15. Na ten dzień fani "Białej Gwiazdy" czekali z utęsknieniem.

Ekipa spod Wawelu wraca do Ekstraklasy po czterech latach i dwóch miesiącach. Ostatnie spotkanie rozegrała na najwyższym szczeblu rywalizacji 21 maja 2022 roku. Przegrała wówczas u siebie 0:1 z Wartą Poznań.

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Wisła Kraków wraca do wielkiej gry. Jarosław Królewski z pokorą: "Naturalnie nie będziemy faworytami"

Wisła ma za sobą trzy nieudane próby powrotu do krajowej elity. Za pierwszym razem była półfinałowa porażka w barażu z Puszczą Niepołomice (1:4 w roli gospodarza), potem 10. miejsce w lidze i wreszcie ponownie przegrana w fazie barażowej (0:1 z Miedzią Legnica, znów przed własną publicznością).

Po drodze krakowianie nieoczekiwanie sięgnęli po Puchar Polski. Nie osłodziło to jednak w pełni braku awansu do Ekstraklasy. Udało się dopiero minionej wiosny - już bezpośrednio, z pierwszego miejsca w tabeli.

W niedzielę wieczorem wiślacy zagrają z GKS-em Katowice, uczestnikiem kwalifikacji Ligi Konferencji. Krótki wpis na platformie X zamieścił przed tym spotkaniem Jarosław Królewski.

"Gramy z jedną z lepszych ekip w zeszłym sezonie, więc naturalnie nie będziemy faworytami. Zwycięstwo czy porażkę w dzisiejszym meczu nie warto ekstrapolować na dalszą część sezonu - więc pokornie, spokojnie i z rozwagą przyjmiemy dzisiejszy wynik" - napisał prezes krakowskiego klubu.

Ton rzeczywiście nad wyraz pokorny. Królewski nie zamierza się opierać na statystykach z ubiegłego sezonu, w którym stadion Wisły nie kojarzył się rywalom z niczym dobrym. Drużyna Mariusza Jopa wygrała u siebie 12 potyczek, cztery zremisowała i tylko raz schodziła z murawy pokonana. W domowych występach zdobywała średnio 2,5 bramki na mecz.

- Wiem na pewno, że Wisłę Kraków stać na to, żeby sprawiać niespodzianki w wielu spotkaniach. Żeby pokazać się z dobrej, ofensywnej strony, żeby być blisko tego, co prezentowała w I lidze. Wierzę w to mocno, bo widzę, jak zespół pracuje i jakie robi postępy - prognozuje ostrożnie trener Jop.

Czy asekuracja prezesa i pierwszego szkoleniowca jest uzasadniona? Odpowiedź na to pytanie przyniesie niedzielny wieczór. Relacja live ze spotkania Wisła - GKS w sportowym serwisie Interii.

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Jarosław Królewski, sternik krakowskiej Wisły FOT. JACEK STANISLAWEK / 400mm.pl Newspix.pl

Mariusz Jop Artur Barbarowski East News

Wisła Kraków Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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