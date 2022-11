Dani Ramirez trafił po raz pierwszy do Ekstraklasy w 2018 roku, kiedy to wygasł jego jednosezonowy kontrakt ze Stomilem Olsztyn. Przez półtora roku grał w ŁKS-ie Łódź, by później trafić do Lecha Poznań. Z "Kolejorzem" został w maju mistrzem Polski, ale jego umowa nie została przedłużona, w wyniku czego trafił do belgijskiego Zulte Waregem.