Głośno o Pululu i transferze do Lecha, piłkarz już zdecydował. Wielka zmiana w Ekstraklasie

Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w lipcu 2023 roku z niemieckiego Greuther Furth i bardzo prędko udowodnił, że zespół z Podlasia trafił z transferem w dziesiątkę. Urodzony w Angoli futbolista w pierwszym sezonie zdobył łącznie 14 goli i stał się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy.

W kolejnej kampanii prócz sukcesów na polskim podwórku Pululu stał się też wyróżniającą postacią w europejskich pucharach - w kampanii 24/25 został on królem strzelców Ligi Konferencji i wówczas było już całkowicie jasne, że tego lata wiele klubów będzie chciało podebrać "Jadze" gwiazdora.

Afimico Pululu nie dla Lecha. Gwiazdor otrzymał hojną ofertę od węgierskiego giganta

Co ciekawe - o czym ostatnio informował Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl - niczym bumerang powróciła koncepcja przejęcia gracza przez Lecha Poznań, co bez dwóch zdań byłoby dużym hitem. Wygląda jednak na to, że jeśli w Ekstraklasie dojdzie do jakiegokolwiek wstrząsu związanego z Pululu, to zupełnie innego typu.

Jak bowiem informuje Szymon Janczyk, dziennikarz portalu "Weszło", piłkarz nie ma zamiaru przechodzić do któregokolwiek z ligowych konkurentów Jagiellonii - mogłaby go do tego skłonić jedynie naprawdę atrakcyjna pod kątem finansowym oferta, ale i w tym przypadku raczej nikt nie "doskoczy" do wymagań 26-latka.

Dodatkowo miał on już otrzymać ofertę od węgierskiego Ferencvarosu, która opiewa na sumę dwukrotnie wyższą od tego, co może zaproponować "Kolejorz". Według Janczyka mowa tu o 850 tys. euro rocznie w samej podstawowej kwocie, a do tego doszłyby różne bonusy.

Co istotne, "Żółto-Czerwoni" mieli już zacząć rozglądać się za potencjalnym następcą Afimico Pululu - a miałby nim być Youssuf Sylla, związany obecnie z Royal Charleroi S.C. 22-latek to również były młodzieżowy reprezentant Belgii.

Jagiellonia szykuje się do kluczowego starcia w el. Ligi Konferencji

Jagiellonia kolejny mecz rozegra 28 sierpnia, mierząc się wówczas z Dinamem Tirana w rewanżowym starciu drużyn w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszej potyczce podopieczni Adriana Siemieńca zatriumfowali 3:0. Nie można wykluczyć, że będzie to jedno z ostatnich spotkań Pululu w koszulce "Dumy Podlasia"...

Afimico Pululu Deposit/East News East News

Amifico Pululu fot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News East News