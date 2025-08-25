Partner merytoryczny: Eleven Sports

Głośno o Pululu i transferze do Lecha, piłkarz już zdecydował. Wielka zmiana w Ekstraklasie

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Afimico Pululu w zasadzie od razu po tym, jak w 2023 roku trafił do Jagiellonii Białystok, stał się czołową postacią nie tylko "Dumy Podlasia", ale i Ekstraklasy w ogóle. W ostatnim czasie jednak coraz więcej mówiło się o zmianie barw ze strony napastnika, błyszczącego nie tylko w Polsce, ale i w europejskich pucharach. Na swój celownik miał go wziąć chociażby... Lech Poznań, aczkolwiek teraz scenariusz przenosin futbolisty do Wielkopolski stał się praktycznie niemożliwy do zrealizowania.

Afimico Pululu
Afimico PululuAFP

Afimico Pululu trafił do Jagiellonii Białystok w lipcu 2023 roku z niemieckiego Greuther Furth i bardzo prędko udowodnił, że zespół z Podlasia trafił z transferem w dziesiątkę. Urodzony w Angoli futbolista w pierwszym sezonie zdobył łącznie 14 goli i stał się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy.

W kolejnej kampanii prócz sukcesów na polskim podwórku Pululu stał się też wyróżniającą postacią w europejskich pucharach - w kampanii 24/25 został on królem strzelców Ligi Konferencji i wówczas było już całkowicie jasne, że tego lata wiele klubów będzie chciało podebrać "Jadze" gwiazdora.

LOSC Lille - AS Monaco FC 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Afimico Pululu nie dla Lecha. Gwiazdor otrzymał hojną ofertę od węgierskiego giganta

Co ciekawe - o czym ostatnio informował Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl - niczym bumerang powróciła koncepcja przejęcia gracza przez Lecha Poznań, co bez dwóch zdań byłoby dużym hitem. Wygląda jednak na to, że jeśli w Ekstraklasie dojdzie do jakiegokolwiek wstrząsu związanego z Pululu, to zupełnie innego typu.

Jak bowiem informuje Szymon Janczyk, dziennikarz portalu "Weszło", piłkarz nie ma zamiaru przechodzić do któregokolwiek z ligowych konkurentów Jagiellonii - mogłaby go do tego skłonić jedynie naprawdę atrakcyjna pod kątem finansowym oferta, ale i w tym przypadku raczej nikt nie "doskoczy" do wymagań 26-latka.

Dodatkowo miał on już otrzymać ofertę od węgierskiego Ferencvarosu, która opiewa na sumę dwukrotnie wyższą od tego, co może zaproponować "Kolejorz". Według Janczyka mowa tu o 850 tys. euro rocznie w samej podstawowej kwocie, a do tego doszłyby różne bonusy.

Co istotne, "Żółto-Czerwoni" mieli już zacząć rozglądać się za potencjalnym następcą Afimico Pululu - a miałby nim być Youssuf Sylla, związany obecnie z Royal Charleroi S.C. 22-latek to również były młodzieżowy reprezentant Belgii.

Jagiellonia szykuje się do kluczowego starcia w el. Ligi Konferencji

Jagiellonia kolejny mecz rozegra 28 sierpnia, mierząc się wówczas z Dinamem Tirana w rewanżowym starciu drużyn w fazie play-off eliminacji Ligi Konferencji. W pierwszej potyczce podopieczni Adriana Siemieńca zatriumfowali 3:0. Nie można wykluczyć, że będzie to jedno z ostatnich spotkań Pululu w koszulce "Dumy Podlasia"...

Zobacz również:

Robert Lewandowski, FC Barcelona
Robert Lewandowski

Po kontuzji nie zakończyły się problemy Lewandowskiego. Nagle pojawia się kolejne zagrożenie

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
    Afimico Pululu
    Afimico PululuDeposit/East NewsEast News
    Amifico Pululu
    Amifico Pululufot. Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja