Głośno o odejściu z Legii, już szukają następcy. Hit wewnątrz Ekstraklasy

Legia Warszawa na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu 2025/2026 wciąż nie jest pewna utrzymania się w PKO BP Ekstraklasie - i jest to sytuacja, która jeszcze parę lat temu wydawała się czymś absolutnie abstrakcyjnym.

"Wojskowym" bez dwóch zdań potrzeba niebawem nowego otwarcia i mocnej przebudowy, która nie obędzie się zapewne też bez paru pożegnań. Jednym z możliwych kandydatów do odejścia z klubu jest na ten moment chociażby Kacper Tobiasz.

Kacper Tobiasz krok od odejścia z Legii. Jest mocny kandydat na jego następcę

23-latek rozpoczął bieżącą kampanię jako "jedynka" drużyny z Łazienkowskiej, ale od pewnego czasu jest on już wręcz "przyspawany" do ławki rezerwowych, a pierwsze skrzypce między słupkami gra Otto Hindrich.

Dodatkowo umowa Tobiasza wygaśnie wraz z końcem czerwca, a jak niedawno zasugerował w rozmowie z Canal+ Sport dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow, piłkarz jak się zdaje myśli już na poważnie o zmianie środowiska.

W związku z takim stanem rzeczy stołeczny zespół zaczął się już rozglądać za nowym bramkarzem - i jak poinformował Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna" na celowniku Warszawiaków znalazł się Ivan Brkić.

Chorwat, obecnie związany z Motorem Lublin, zalicza naprawdę udany sezon i np., jak wskazał Gołaszewski za portalem WyScout, ma on najwyższy współczynnik goli zapobiegniętych w lidze (11,83). Transfermarkt wycenia 30-latka na 500 tys. euro, natomiast "Żółto-Biało-Niebiescy" zapewne zażądają wyższej sumy za tak istotną dla siebie postać, jeśli w ogóle na serio rozważą możliwość odsprzedania golkipera.

Ekstraklasa: Legia zamknie sezon meczem z Motorem w Warszawie

W całym tym kontekście pewną ciekawostką jest fakt, że Legia i Motor zmierzą się jeszcze ze sobą w końcówce sezonu PKO BP Ekstraklasy - dojdzie do tego dokładnie 23 maja, w ostatniej kolejce rozgrywek. Kto wie, być może stawką tej rywalizacji dla "Motorowców" będzie wówczas udział w europejskich pucharach, a dla "Legionistów" będzie to kluczowa odsłona walki o utrzymanie?

Kacper Tobiasz Grzegorz Wajda East News

Kacper Tobiasz Beata Zawadzka/East News East News

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

