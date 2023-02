Głośno na całą Europę o piłkarzu Ekstraklasy. "Stałem się antybohaterem"

Do dantejskich scen pod bramką Marcela Zapytowskiego doszło w doliczonym czasie gry. Przy jednym z dośrodkowań golkiper minął się z piłką, w efekcie ta zmierzała do pustej bramki, gdzie z linii wybił ją Miłosz Trojak .

- Z perspektywy boiska wyglądało to tak, że boisko było grząskie i w końcówce meczu nie wyglądało najlepiej. Najpierw przewrócił się bramkarz a później prawa noga odjechała mi przy strzale i dlatego nie trafiłem lewą w piłkę. Nie będę się teraz usprawiedliwiał na różne sposoby i użalał, sytuacja była stuprocentowa i musiała zakończyć się bramką. Przygotowujesz się do meczu cały tydzień, masz 90 minut na boisku, żeby wypaść jak najlepiej, a pięć sekund decyduje o tym, czy zostajesz bohaterem czy antybohaterem. Taka jest piłka - powiedział stoper Lechii Gdańsk .

- Do każdego meczu podchodzimy na sto procent i z identyczną mobilizacją. Nie możemy myśleć w ten sposób, co będzie za trzy miesiące. Bo wtedy nic z tego nie wyjdzie. Każdy musi się skupić na sobie, na meczu z Radomiakiem, a to dobra droga, żeby wyjść z tej sytuacji. Jak złapiemy pewność siebie to jestem przekonany, że wrócimy na dobre tory - powiedział "Dziennikowi Bałtyckiemu" Michał Nalepa.