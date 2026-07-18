W ubiegłym sezonie Widzew rozbił wręcz bank, jeśli chodzi o transfery. Spora ich część okazała się jednak nieudana, a drużyna niemal do ostatnich chwil drżała o utrzymanie, choć na wzmocnienia wydawała najwięcej w Ekstraklasie.

Kompromitacja Widzewa. Najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy niewypałem

Symbolem fiaska polityki transferowej ekipy z Łodzi stał się sprowadzony za rekordowe 5,5 miliona euro Osman Bukari. W Widzewie szybko doszli do wniosku, że skrzydłowy nie do końca odnajduje się w realiach polskiej ligi, a po zmianie trenera na Aleksandara Vukovicia, nie pasuje zwyczajnie do zamysłu taktycznego.

W efekcie najdroższy piłkarz w historii Ekstraklasy większość meczów spędzał na ławce rezerwowych, z rzadka pojawiając się na murawie na ostatnie minuty. Nie zanotował ani jednej bramki, czy asysty i szybko zaczęły pojawiać się doniesienia, że żałuje on transferu do łódzkiej drużyny.

Tak jak można było się spodziewać, Widzew zdecydował się pozbyć Bukariego, choć nie definitywnie. Ghańczyk został wypożyczony do Crvenej Zvezdy, w której w przeszłości występował, o czym poinformowano w oficjalnym komunikacie.

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To dlatego Widzew rozstał się z Bukarim. Bunt piłkarza

Dyrektor sportowy Widzewa - Artur Płatek w rozmowie z mediami ujawnił natomiast, co stało za decyzją. Jak się okazuje, sam piłkarz buntował się wobec dalszej gry dla łódzkiej drużyny i domagał się znalezienia mu nowego klubu. A na tym nie koniec. Drugi z powodów brzmi dość kuriozalnie, biorąc pod uwagę doświadczenie Bukariego, a także pieniądze, jakie za niego zapłacono.

Mieliśmy czas, aby spokojnie przejrzeć kadrę pierwszej drużyny, przyglądać się zawodnikom w treningu i podczas zgrupowania. Wnioski są jednoznaczne: i w ocenie sztabu, i pionu sportowego, Osman nie mógł liczyć na regularne występy

- Zależało mu, aby trafić tam, gdzie będzie miał to możliwe. Już w trakcie obozu zgłaszał mi taką chęć kilkukrotnie i naciskał na możliwość zmiany drużyny. Dlatego przychyliliśmy się do jego prośby i zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Osmana do Belgradu, gdzie w przeszłości notował dobre liczby. Zależy nam na tym, aby budować drużynę na piłkarzach, którzy rozumieją swoją rolę w zespole i chcą tutaj być - dodał, potwierdzając tym samym plotki dotyczące niezadowolenia Bukariego.

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27-latek został wypożyczony został do mistrza Serbii na rok. Po sfinalizowaniu operacji nie krył zadowolenia z takiego obrotu spraw.

- Bardzo się cieszę, że wróciłem. Czekałem na tę chwilę i cieszę się, że wróciłem do domu. Znów widzę stadion, sztab trenerski i wszystkich w klubie. Naprawdę cieszę się, że tu jestem. Negocjacje nie były trudne, ponieważ od stycznia chciałem wrócić do domu. Przyjechałem kontynuować to, co przerwałem. Wróciłem, by sprawić radość kibicom i czerpać przyjemność z gry w piłkę. Chcę też zagrać w Lidze Mistrzów i znów cieszyć się tymi meczami - podkreślił Bukari na oficjalnej stronie Crveny.

Osman Bukari Grzegorz Wajda East News

Osman Bukari Scott Wachter AFP





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