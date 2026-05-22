Głośne pożegnanie z Legią. Już mówią o transferze do Anglii
Przed Legią Warszawa jeszcze jeden mecz w tegorocznym sezonie PKO BP Ekstraklasy. Władze klubu ze stolicy myślą już o kolejnej kampanii i mają nadzieję, że będzie o wiele bardziej udana. Tymczasem klub wydał oficjalny komunikat ws. swojego wychowanka. Odejście stało się faktem. Zainteresowany 23-latkiem jest klub, który w weekend może świętować awans do Premier League.
Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany sezon. Mimo to "Wojskowi" przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy mają ciągle szanse na wywalczenie piątego miejsca, które gwarantuje grę w europejskich pucharach w sezonie 2026/27. Do tego potrzeba zwycięstwa z Motorem Lublin oraz korzystnych rezultatów w dwóch innych spotkaniach.
Oficjalnie: Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa
Bardzo dużo dzieje się w zaciszu klubowych gabinetów. Nieuniknione są zmiany kadrowe w zespole prowadzonym przez Marka Papszuna. W piątkowy poranek Legia Warszawa wydała komunikat ws. Kacpra Tobiasza.
"Bramkarz Legii Warszawa, absolwent Akademii klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa" - czytamy.
30 czerwca 2026 roku umowa 23-letniego bramkarza dobiega końca i nie zostanie ona przedłużona. Takie rozwiązanie sugerował jakiś czas temu dyrektor sportowy klubu, Michał Żewłakow. W ostatnim czasie Tobiasz był rezerwowym bramkarzem "Wojskowych". W tym sezonie wystąpił łącznie w 38 meczach, w których wpuścił 47 goli. Czyste konto zachował 9 razy.
Klub z Anglii zainteresowany Kacprem Tobiaszem. Może zagrać w Premier League
Co dalej z karierą Kacpra Tobiasza? Na początku maja "FootballScout" informował, że 23-latek znalazł się na celowniku angielskiego Middlesbrough.
Klub ten w sezonie zasadniczym Championship zajął piąte miejsce, które gwarantowało grę w barażach o awans. W półfinałowym dwumeczu Middlesbrough przegrało z Southampton (0:0, 1:2), ale i tak zagra w finale. To pokłosie wykluczenia "Świętych" za tzw. "spy gate", w której trenerzy zespołu oskarżeni zostali o filmowanie treningów rywali.
W związku z tym Middlesbrough otrzymało drugą szansę na awans. W sobotę (23 maja) zespół zmierzy się z Hull. Zwycięzca awansuje do Premier League.