Głośne pożegnanie z Legią. Już mówią o transferze do Anglii

Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany sezon. Mimo to "Wojskowi" przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy mają ciągle szanse na wywalczenie piątego miejsca, które gwarantuje grę w europejskich pucharach w sezonie 2026/27. Do tego potrzeba zwycięstwa z Motorem Lublin oraz korzystnych rezultatów w dwóch innych spotkaniach.

Oficjalnie: Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa

Bardzo dużo dzieje się w zaciszu klubowych gabinetów. Nieuniknione są zmiany kadrowe w zespole prowadzonym przez Marka Papszuna. W piątkowy poranek Legia Warszawa wydała komunikat ws. Kacpra Tobiasza.

"Bramkarz Legii Warszawa, absolwent Akademii klubu, dwukrotny zdobywca Pucharu i Superpucharu Polski Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa" - czytamy.

30 czerwca 2026 roku umowa 23-letniego bramkarza dobiega końca i nie zostanie ona przedłużona. Takie rozwiązanie sugerował jakiś czas temu dyrektor sportowy klubu, Michał Żewłakow. W ostatnim czasie Tobiasz był rezerwowym bramkarzem "Wojskowych". W tym sezonie wystąpił łącznie w 38 meczach, w których wpuścił 47 goli. Czyste konto zachował 9 razy.

Klub z Anglii zainteresowany Kacprem Tobiaszem. Może zagrać w Premier League

Co dalej z karierą Kacpra Tobiasza? Na początku maja "FootballScout" informował, że 23-latek znalazł się na celowniku angielskiego Middlesbrough.

Klub ten w sezonie zasadniczym Championship zajął piąte miejsce, które gwarantowało grę w barażach o awans. W półfinałowym dwumeczu Middlesbrough przegrało z Southampton (0:0, 1:2), ale i tak zagra w finale. To pokłosie wykluczenia "Świętych" za tzw. "spy gate", w której trenerzy zespołu oskarżeni zostali o filmowanie treningów rywali.

W związku z tym Middlesbrough otrzymało drugą szansę na awans. W sobotę (23 maja) zespół zmierzy się z Hull. Zwycięzca awansuje do Premier League.

Marek Papszun





