Po ostatnim sezonie kibice Legii Warszawa oczekują na przełom i nagłą przemianę w zespole. "Wojskowi" w pewnym momencie byli nawet zagrożeni spadkiem z Ekstraklasy. Marek Papszun, który do klubu trafił z końcem ubiegłego roku, zażegnał największy kryzys i zapobiegł katastrofie.

Co dla wielu było nieoczekiwane, Legia na finiszu sezonu zakręciła się w okolicach europejskich pucharów. Awans do eliminacji Ligi Konferencji Warszawiacy stracili na ostatniej prostej na rzecz GKS-u Katowice.

Do inauguracji nowego sezonu pozostał niewiele ponad miesiąc. W sobotę 20 czerwca Legia wznowiła treningi. W trakcie urlopów w klubie doszło do wielu zmian. A jak donoszą przeróżne media, to wciąż nie jest koniec zmian w stolicy.

Niepewna przyszłość Nsame w Legii. Do akcji wkroczyć może Wieczysta

Jednocześnie Marek Papszun pożegnał się z kilkoma zawodnikami. Już wcześniej jasnym się stało, że w Legii dłużej grać nie będą Juergen Elitim, Radovan Pankov czy Kacper Tobiasz. W ostatnich dniach do tego grona dołączyła legenda Legii Artur Jędrzejczyk.

Cały czas niepewny swojej przyszłości jest Jean-Pierre Nsame. Kameruńczyk na początku ubiegłego sezonu prezentował się fenomenalnie, lecz w trakcie doznał poważnego urazu. Gdy wrócił do zdrowia, do klubu przyszedł już Papszun. 33-latek nie miał zbyt wielu okazji do występów, lecz pomimo tego przekonał trenera do siebie na tyle, że ten publicznie deklarował chęć dalszej współpracy. - Chciałbym, by został w Warszawie, lecz to nie jest proste - wypalił trener na jednej z konferencji prasowych.

Dużym problemem dla obu stron pozostaje kwestia wynagrodzenia. Legia pozbawiona zysków z gry w europejskich pucharach musi ciąć koszty. Jak donosiły media, Nsame zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, jednak to wciąż okazywało się za mało. Według informacji "goal.pl" najnowsza oferta z Legii zakłada obniżkę o ponad 50%. I niewykluczone, że Nsame ją przyjmie, bowiem ma być zdeterminowany, by dalej grać w Legii.

Według informacji Piotra Koźmińskiego z "goal.pl" do akcji nieoczekiwanie wkroczyć może Wieczysta Kraków. Absolutny beniaminek Ekstraklasy ostrzy sobie zęby na spektakularne wzmocnienia, które mają objąć m.in. pozycję napastnika.

Nie ma co kryć, że Wieczystą stać na zaspokojenie oczekiwań finansowych Nsame. Co w przypadku Legii w tym momencie wydaje się być nieosiągalne. A w stolicy czasu mają już bardzo mało, bo kontrakt Nsame wygaśnie już 30 czerwca.

Jean-Pierre Nsame Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Piłkarze Wieczystej Kraków Artur Barbarowski East News





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