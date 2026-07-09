Głośne odejście z Legii, teraz taki zwrot. Papszun wyraził zgodę

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Kacper Tobiasz był jednym z wielu zawodników, którzy po zakończeniu sezonu odeszli z Legią Warszawa. 23-latek wciąż nie znalazł nowego pracodawcy, a niespodziewanie pomocną dłoń wyciągnął do niego były pracodawca. Warszawski klub ogłosił, że za zgodą sztabu trenerskiego Tobiasz będzie w najbliższym czasie trenował z Legią. Nie ma tu jednak mowy o transferze, a jedynie podtrzymaniu rytmu treningowego.

Marek Papszun
Marek PapszunBeata Zawadzka/East NewsEast News

Tego lata w Legii Warszawa doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Po poprzednim sezonie zakończonym kompletną klapą z zespołem pożegnał się cały szereg zawodników. Mowa tutaj zarówno o piłkarzach zagranicznych, jak i zawodników związanych z klubem od wielu lat, jak np. Artur Jędrzejczyk.

Jednym z pierwszych piłkarzy, którzy ostatecznie rozstali się z Legią był Kacper Tobiasz. Urodzony w Płocku bramkarz reprezentował stołeczny klub od wielu lat, przechodząc długą drogę od zespołu juniorów i rezerw Legii do regularnej gry w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach.

W przypadku Tobiasza od początku mówiło się o transferze zagranicznym. W kontekście jego przyszłości pojawiały się m.in. kierunki angielskie oraz tureckie. Póki co jednak 23-latek nie ma stałego pracodawcy, co może być problematyczne w kontekście przygotowań do nowego sezonu. Nieoczekiwanie, pomocną dłoń do swojego byłego piłkarza wyciągnęła sama Legia.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Mundial

Domagali się wyrzucenia rywala Marciniaka z mundialu. Jest reakcja FIFA

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Kacper Tobiasz będzie trenował z Legią. Wszystko za zgodą Marka Papszuna

- Za zgodą sztabu Kacper Tobiasz w najbliższym czasie będzie uczestniczył w treningach z zespołem. Klub umożliwi swojemu wychowankowi, który spędził wiele sezonów przy Łazienkowskiej 3, podtrzymanie rytmu przygotowań do rozpoczęcia kolejnego etapu jego kariery - ogłosił warszawski klub w mediach społecznościowych.

Taka decyzja jest dużym ukłonem w stosunku do swojego byłego zawodnika. Szansę na to, że Tobiasz wróci do Legii są jednak znikome. Tak czy inaczej, 23-latek czeka na oferty, a trenowanie z zespołem Marka Papszuna ma wpłynąć korzystnie na zachowanie rytmu treningowego.

Tobiasz w poprzednim sezonie przegrał walkę o miejsce w składzie z Otto Hindrichem. To właśnie Rumun wydaje się być faworytem do gry w nadchodzącym sezonie. Jego głównym rywalem do wyjściowej "jedenastki" z pewnością będzie sprowadzony w ostatnich tygodniach z Motoru Lublin Ivan Brkić. Chorwat w poprzedniej kampanii był jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie i na pewno nie odda miejsca w składzie bez walki.

Legia Warszawa na inaugurację sezonu zmierzy się z Pogonią Szczecin. Mecz ten zostanie rozegrany 24 lipca o godz. 20:30. Zanim to jednak nastąpi "Wojskowi" rozegrają jeszcze cztery sparingi - najbliższym przeciwnikiem będzie słowacki Trencin.

Zobacz również:

Harry Kane dyskutuje z arbitrem tuż po tym jak czerwoną kartką ukarany został Jarrell Quansah
Mundial

Potężny cios dla gwiazdy reprezentacji Anglii. FIFA potwierdza ws. zawieszenia

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
Kacper Tobiasz
Kacper TobiaszGrzegorz WajdaEast News


Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w świecie futbolu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja