Głośne odejście z Legii, teraz taki zwrot. Papszun wyraził zgodę

Tego lata w Legii Warszawa doszło do prawdziwej rewolucji kadrowej. Po poprzednim sezonie zakończonym kompletną klapą z zespołem pożegnał się cały szereg zawodników. Mowa tutaj zarówno o piłkarzach zagranicznych, jak i zawodników związanych z klubem od wielu lat, jak np. Artur Jędrzejczyk.

Jednym z pierwszych piłkarzy, którzy ostatecznie rozstali się z Legią był Kacper Tobiasz. Urodzony w Płocku bramkarz reprezentował stołeczny klub od wielu lat, przechodząc długą drogę od zespołu juniorów i rezerw Legii do regularnej gry w Ekstraklasie oraz europejskich pucharach.

W przypadku Tobiasza od początku mówiło się o transferze zagranicznym. W kontekście jego przyszłości pojawiały się m.in. kierunki angielskie oraz tureckie. Póki co jednak 23-latek nie ma stałego pracodawcy, co może być problematyczne w kontekście przygotowań do nowego sezonu. Nieoczekiwanie, pomocną dłoń do swojego byłego piłkarza wyciągnęła sama Legia.

Kacper Tobiasz będzie trenował z Legią. Wszystko za zgodą Marka Papszuna

- Za zgodą sztabu Kacper Tobiasz w najbliższym czasie będzie uczestniczył w treningach z zespołem. Klub umożliwi swojemu wychowankowi, który spędził wiele sezonów przy Łazienkowskiej 3, podtrzymanie rytmu przygotowań do rozpoczęcia kolejnego etapu jego kariery - ogłosił warszawski klub w mediach społecznościowych.

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Taka decyzja jest dużym ukłonem w stosunku do swojego byłego zawodnika. Szansę na to, że Tobiasz wróci do Legii są jednak znikome. Tak czy inaczej, 23-latek czeka na oferty, a trenowanie z zespołem Marka Papszuna ma wpłynąć korzystnie na zachowanie rytmu treningowego.

Tobiasz w poprzednim sezonie przegrał walkę o miejsce w składzie z Otto Hindrichem. To właśnie Rumun wydaje się być faworytem do gry w nadchodzącym sezonie. Jego głównym rywalem do wyjściowej "jedenastki" z pewnością będzie sprowadzony w ostatnich tygodniach z Motoru Lublin Ivan Brkić. Chorwat w poprzedniej kampanii był jednym z najlepszych bramkarzy w Ekstraklasie i na pewno nie odda miejsca w składzie bez walki.

Legia Warszawa na inaugurację sezonu zmierzy się z Pogonią Szczecin. Mecz ten zostanie rozegrany 24 lipca o godz. 20:30. Zanim to jednak nastąpi "Wojskowi" rozegrają jeszcze cztery sparingi - najbliższym przeciwnikiem będzie słowacki Trencin.

Kacper Tobiasz Grzegorz Wajda East News





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