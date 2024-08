Piast Gliwice poprzednie rozgrywki PKO Ekstraklasy zakończył na bardzo bezpiecznym - 10. miejscu. Cele na ten sezon z pewnością są podobne, a więc przede wszystkim utrzymać się w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej ze spokojem, a wszystko, co będzie ponad ten wynik, będzie traktowane za sukces. Początek sezonu jest bardzo obiecujący, bo w trzech pierwszych meczach Piast zdobył siedem oczek.

W zupełnie innej sytuacji jest GKS Katowice, który dopiero do Ekstraklasy awansował i typowany jest jako ten, który mógłby błyskawicznie się z rozgrywkami pożegnać. Utrzymanie bez nerwów do samego końca będzie powodem do radości dla klubu. Początek zmagań również najgorszy nie był, bo udało się zdobyć trzy oczka, wygrywając ze Stalą Mielec.