GKS Katowice - Radomiak Radom. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz GKS Katowice - Radomiak Radom w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 sierpnia o godzinie 20:15 na Arenie Katowice. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

GKS - Radomiak. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?

GKS Katowice świetnie spisał się w rewanżowym meczu z MSK Zilina. Piłkarze Rafała Góraka z nawiązką odrobili jednobramkową stratę z pierwszego spotkania, efektownie zwyciężając 3:1. To zwycięstwo z pewnością wprowadziło nieco spokoju w drużynie i poprawiło nastroje kibiców, po tym, jak "Gieksa" przegrała dwa poprzednie mecze.

Kolejnym rywalem Katowiczan będzie Radomiak Radom. Tomasz Kaczmarek udanie zadebiutował w roli trenera Radomiaka na poziomie PKO BP Ekstraklasy, bowiem jego zespół pokonał na inaugurację 2:1 Wieczystą Kraków, co było dobrą wiadomością po niezbyt dobrych wynikach w okresie przygotowawczym. Drużyna z Radomia na sześć sparingów przegrała aż pięć i tylko jeden wygrała. Co ciekawie "Zieloni" pomiędzy pierwszą a drugą kolejką ligową rozegrali kolejny mecz towarzyski, ale ponownie przegrali. Tym razem 2:3 z cypryjskim Nea Salamis.

W zeszłym sezonie oba mecze ligowe tych drużyn wygrał GKS Katowice. Najpierw 3:2 u siebie, a następnie 1:0 na wyjeździe. Od momentu, gdy te dwa zespoły grają na najwyższym poziomie rozgrywkowym, bilans ich bezpośrednich starć do dwa zwycięstwa "Gieksy", jedno Radomiaka i jeden remis. Jak będzie dzisiaj?

GKS Katowice - Radomiak Radom. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz GKS Katowice - Radomiak Radom w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 2 sierpnia o godzinie 20:15 na Arenie Katowice. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Drużyna GKS-u Katowice w sezonie 2026/2027 Jarek Praszkiewicz PAP

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