GKS Katowice - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Legia Warszawa nieudanie wznowiła rozgrywki PKO BP Ekstraklasy po zimowej przerwie. W pierwszym spotkaniu przegrała 1:2 z Koroną Kielce, a w drugim rzutem na taśmę zremisowała 2:2 z Arką Gdynia. Trener Marek Papszun z pewnością chciałby, aby sprawdziło się przysłowie "do trzech razy sztuka" i aby jego zespół wygrał w trzecim meczu pod jego wodzą. Warszawiacy czekają na ligową wygraną już od 28 września 2025 roku, gdy pokonali 1:0 Pogoń Szczecin.

Tym razem Legia zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice. Katowiczanie z kolei świetnie prezentują się po powrocie do rywalizacji. Piłkarze Rafała Góraka wygrali oba mecze, pokonując najpierw 2:0 Zagłębie Lubin, a następnie 1:0 łódzki Widzew.

W rundzie jesiennej Legia pokonała 3:1 GKS Katowice, ale wówczas była jeszcze w dobrej formie pod wodzą Edwarda Iordanescu. Natomiast w poprzednim sezonie Warszawiacy triumfowali 4:1 i 3:1. Wyniki mogłyby wskazywać, że stołeczny zespół będzie faworytem, ale ostatnie wyniki zdecydowanie obalają takie przewidywania. Legii o zgarnięcie trzech punktów będzie dzisiaj raczej dość ciężko.

Mecz GKS Katowice - Legia Warszawa w ramach 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online.

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News

Borja Galan - GKS Katowice Grzegorz Wajda/REPORTER East News