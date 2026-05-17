GKS Katowice - Jagiellonia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz GKS Katowice - Jagiellonia Białystok w ramach 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 17 maja o godzinie 14:45 na Arenie Katowice. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok w dwóch ostatnich meczach pokazała, że nie poddała się w walce o mistrzostwo Polski. Najpierw po prawdziwym rollercoasterze pokonała 3:2 Pogoń Szczecin, a w środku tygodnia wygrała 2:0 z Rakowem Częstochowa zaległe spotkanie 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dziś "Jaga" zmierzy się na wyjeździe z GKS-em Katowice.

GKS świetnie radzi sobie w ostatnich tygodniach. W lidze nie przegrał już od sześciu spotkań i ma bardzo duże szanse, by zająć miejsce, która pozwoli mu zagrać w eliminacjach europejskich pucharów. Piłkarza Rafała Góraka przez cały sezon prezentują równą formę i są najlepiej punktującą drużyną przed własną publicznością, co nie jest optymistyczną wiadomością dla dzisiejszych gości. "Jaga" tanio skóry nie powinna sprzedać, bo jest z kolei drugim najlepszym zespołem pod względem punktów w meczach wyjazdowych.

Oba zespoły spotkały się w tym sezonie w ramach 16. kolejki. Wówczas 2:1 wygrała Jagiellonia. Co warte podkreślenia, ostatnie dwie wizyty "Dumy Podlasia" w Katowicach kończyły się wygranymi "Gieksy" 3:1. Jak będzie dzisiaj?

Afimico Pululu i Jesus Imaz w barwach Jagiellonii Białystok

Borja Galan - GKS Katowice

