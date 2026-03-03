Gikiewicz: Tak szalona, że trudno za nią nadążyć

Drużyny z góry nie przegrały: zmęczona wyjazdem do Florencji Jagiellonia utrzymała fotel lidera, remisując w bardzo ciekawym meczu z Legią Warszawa, a swoje mecze wygrał wicelider z Lubina i mistrz Polski, uzupełniający skład podium. Nie wygrał nikt ze strefy spadkowej, zaś będące tuż nad kreską drużyny z Trójmiasta podzieliły się punktami. Niby nic sensacyjnego, ale pewien trend jest dość wyraźny. Jak zauważył na konferencji prasowej Mateusz Stolarski: dół zaczął wygrywać z górą.

I faktycznie, żaden zespół z miejsc 10-16 nie przegrał w ostatniej kolejce. Każdy z zespołów z miejsc 4-7 musiał natomiast przełnąć gorycz porażki. Taka Wisła Płock, zewsząd i słusznie chwalona za fenomenalną grę w defensywie, która pozwoliła im zimować na fotelu lidera Ekstraklasy, zanotowała czwarte przegrane spotkanie z rzędu. Sporo, a przecież właśnie od czterech meczów nie może wygrać ani Górnik Zabrze, ani Cracovia. Z drużyn mniej, ale wciąż chwalonych, będących w górnej części tabeli: Korona z czterech meczów przegrała trzy, a Raków wygrał tylko jedno.

Liga była bardzo płaska, a teraz choć jej tabela naturalnie zaczyna mieć coraz większe luki - między liderem a ostatnim miejscem jest już 16 punktów przewagi, a ta może jeszcze bardziej wzrosnąć, gdy Jagiellonia rozegra mecz zaległy - to liga stała się być może wyrównana jeszcze bardziej. Bo trudno o kimkolwiek powiedzieć, że w tym sezonie nie miał swoich momentów.

Najmniej ma ich zamykająca stawkę Termalica, ale ona w czterech meczach przegrała tylko raz. I to w meczu, w którym oddała aż 22 strzały na bramkę. Meczu wyjazdowym, dodajmy, z grającym o ćwierćfinał europejskich pucharów Rakowem Częstochowa. W drugiej połowie dominowała "Medaliki" niemal tak, jak w Szczecinie zdominowała Pogoń. A mówimy o czerwonej latarni ligi. Drużynie najsłabszej punktowo, ale wciąż takiej, która może zagrozić każdemu.

W zasadzie, nie ma kto w tym sezonie spaść. Legia? Krytykowana zewsząd, też słusznie, a jednocześnie wciąż pełna jakości indywidualnej, teraz ze znakomitym trenerem. Czas gra na jej korzyść. Widzew? Nie punktuje, ale też nie traci bramek, nie dopuszcza rywali do wielu sytuacji, potrafi zagrać z kontry, a indywidualności tam kosztowały fortunę. Spadek każdej z tych wielkich firm jest dziś spodziewany, ale wciąż byłby gigantycznym szokiem.

Tymczasem trudno im kogoś gonić, bo kolejne drużyny typowane do degradacji grają całkiem ciekawą piłkę. Derby Trójmiasta na fatalnym boisku, ale oglądało się je znakomicie. Akcje pod obiema bramkami, cztery gole, mnóstwo sytuacji, niestety jedna sędziowska kontrowersja, ale wciąż - jakości w dośrodkowaniach Meny i uderzeniach Sezonienki czy Żelizki (już piąty gol z dystansu w tym sezonie!) było tylko trochę mniej niż w strzałach Kubiaka (bramka sezonu?) oraz Navarro, któremu przewrotką podawał Hermoso. Szaleństwo. A mówimy o meczu drużyn, które opierają się o "czerwoną kreskę".

Idziemy wyżej i tak: Piast potrafi grać piłką, Radomiak potrafi grać piłką, Motor potrafi grać piłką. GKS Katowice, Korona Kielce i Pogoń Szczecin mają sporo jakości, zwłaszcza w kontratakach. I kto ma tu spaść? Znów Wisła Płock, jak przed kilkoma sezonami, zaliczając niewyobrażalny zjazd z przystanku "rewelacja jesieni" na przystanek "1. liga"? Nie wierzę w to, za bardzo cenię Mariusza Misiurę i myślę, że ten kryzys opanuje. Zwłaszcza że z futbolówką przy nodze "Nafciarze" wyglądają coraz lepiej, a brak Edmundssona wreszcie uda się załatać na stałe. No i Wisła ma 33 punkty po 23. kolejkach. Dużo, jak na spadek. A ktoś spaść musi.

Ktoś też musi zgarnąć mistrzostwo: i tutaj mamy zderzenie dwóch przepięknie grających Jagiellonii i Lecha, między których klin wbił Leszek Ojrzyński z futbolem pragmatycznym, ale do bólu niewygodnym i skutecznym. Jak Grecja z EURO 2004, która pogodziła grających lepiej dla oka Portugalczyków i Czechów.

Zaczyna nabierać barw wyścig o koronę króla strzelców, bo zaciął się Tomas Bobcek. W derbach bramkę zabrał mu niewiarygodną interwencją Navarro, ale widać u niego lekki spadek formy. Już tylko jedną bramkę traci do niego Karol Czubak, dystans do dwóch skrócił Mikael Ishak, a dyspozycją dnia imponuje coraz bardziej Afimico Pululu. Myślę, że będzie ciekawie do samego końca na każdej płaszczyźnie: królewskiej, mistrzowskiej, pucharowej i spadkowej. A ten polski serial, zwany Ekstraklasą, fabularnie będzie nas jeszcze wiele razy do końca maja zaskakiwał.

