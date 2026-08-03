Gikiewicz: Po cichu idą po mistrzostwo Polski

Jakkolwiek głupie, krótkowzroczne, nastawione na szum byłoby wieszanie złotych medali na szyjach piłkarzy z Łazienkowskiej 3 wyłącznie za postawę w pierwszych dwóch kolejkach nowego sezonu, tak trudno pozostać obojętnym na progres, jaki ze swoim zespołem wykonał Marek Papszun po objęciu legijnych sterów. Zaczął źle. Pierwszy mecz - pierwszy gong. Porażka 1:2, gdzie dubletem dla rywali z Kielc popisał się obecny kapitan Korony, Mariusz Stępiński, była jednak złym dobrego początkiem.

Później były dwa remisy, w tym zasługujący na duży podziw za wiarę i walkę do końca podział punktów w Gdyni, gdzie dwa rzuty rożne w ostatnich minutach na bramki zamienił Antonio Colak. Punkt wywalczony w Katowicach - nikt wtedy nie myślał, że wypuszczenie prowadzenia na Bukowej zaważy na awansie do europejskich pucharów obu klubów. Bo i zespół trenera Góraka, i ten Papszuna zanotowały świetną wiosnę. Dla Legii - zaczęła się od pokonania Wisły Płock u siebie.

Od tamtej pory "Wojskowi" punktują ze średnią 2.26. Kosmiczny wynik! Zwłaszcza że to niemały, bo 15-meczowy dystans. Ale nawet biorąc pod uwagę pierwsze trzy śliwki-robaczywki Papszuna, Legia jest w całym 2026 roku drużyną punktującą z największą średnią w Polsce. Równą mistrzowskiemu Lechowi Poznań. Lepszą od trzeciej w tym aspekcie Jagiellonii Białystok.

I chociaż takich meczów, jak wspomniany z "Nafciarzami" było kilka - z Zagłębiem, Bruk-Betem, Widzewem, Cracovią czy Lechią Gdańsk zespół Papszuna wygrał zarówno jedną bramką, jak i nie oszałamiając kibiców czy ekspertów swoim stylem gry. Konsekwentnym. Powtarzalnym. Solidnym. Ale nie pięknym, cudownym, zapierającym dech w piersiach.

Okazuje się, że to też część progresu, bo już w tym sezonie jest lepiej pod względem stylu. To styl, którego wyniki są pochodną, sprawia, że można spodziewać się po Legii długofalowych rezultatów. Tak w Szczecinie z Pogonią, jak i w Warszawie z Zagłębiem, zawodnicy Marka Papszuna dominowali na boisku długimi fragmentami.

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Rozwijali skrzydła, dosłownie, w postaci świetnego, odbudowanego Rubena Vinagre czy długowiecznego Pawła Wszołka. W bramce swoje drużynie daje Otto Hindrich, obroną rządzi Rafał Augustyniak, w środku panuje Bartosz Kapustka, a do tego trafili do siatki napastnicy. Nie dziwi jednak, że ci sprowadzeni z pierwszej ligi, a nie ten za trzy miliony euro.

Tu duże słowa uznania dla Łukasza Zjawińskiego - jeszcze bardziej niż za pięknego gola głową, którą terroryzował bramkarzy na zapleczu Ekstraklasy, za zachowanie klasy po meczu. To jest wychowanek Legii. Legia to jego klub. Podkreślał to w wywiadach niejednokrotnie.

Szedł na Łazienkowską bardzo krętą drogą, przez kluby naturalnie mającymi z "Wojskowymi" na pieńku, jak Widzew Łódź czy Polonia Warszawa, ale tej drugiej nie zdecydował się wyzywać wraz z nowymi kibicami. Postawiony w niezręcznej sytuacji, zachował się jak trzeba. Wycofał do szeregu. Mógł zyskać kilka szybkich, łatwych punktów na "Żylecie", ale myślę, że bardziej będą go szanować teraz niż gdyby miał giętki kręgosłup i krótką pamięć.

Legia prowadzi w ligowej tabeli z kompletem punktów, którym pochwalić może się po dwóch kolejkach jeszcze tylko Jagiellonia Białystok. Przed drużyną Adriana Siemieńca dopiero teraz maraton z meczami co trzy dni, o ile nie przełożą tego najbliższego z Widzewem Łódź. Mogą zrobić to nawet wtedy, gdy zespół Aleksandara Vukovicia będzie w autokarze, w drodze do stolicy Podlasia.

I tu zgadzam się z trenerem łodzian, że ewentualna decyzja o terminarzu - również z szacunku dla kibiców, którzy nie wiedzą dziś, czy na meczu w niedzielę będą, czy nie - powinna odbywać się szybciej. Nie na ostatnią chwilę. Masz prawo do przedłużenia - ale na tydzień przed startem spotkania, powinieneś dać znać, czy ono się w ogóle odbędzie.

Widzew mógł wygrać w Płocku z Wisłą, ale i jego najlepszy strzelec, Sebastian Bergier, i jego były napastnik, Said Hamulić, strzelecko strajkowali. Doskonałe sytuacje, kreowane przez kolegów, marnowali na potęgę. Być może było to najfajniejsze do oglądania ekstraklasowego 0:0 w ostatnim czasie, ale marne to pocieczenie dla trenerów obu drużyn. Szczęśliwszy, mimo wszystko, może być ten gospodarzy.

Wisła Adama Majewskiego dołożyło bowiem remis do zwycięstwa w Częstochowie z Rakowem. A Widzew - na wygraną wciąż czeka. Ciekawe, jak duży jest margines błędu Aleksandara Vukovicia w nowym pionie sportowym?

Cudownie, już bez gadania o nieskuteczności, oglądało się spotkanie Piasta Gliwice z Wisłą Kraków. "Biała Gwiazda" daje naprawdę duże emocje i wysoki poziom show po powrocie do elity. Największe wykreowane xG, najwięcej bramek w pierwszych dwóch kolejkach, trzy zdobyte punkty - to dorobek, z którego zespół Mariusza Jopa może być dumny.

Choć pewnie wolałby mieć nieco szczelniejszą defensywę, ale to samo może powiedzieć o sobie zespół Daniela Myśliwca. Z Zagłębiem bili głową w mur, zdecydowanie lepiej grało im się w dwa ognie z beniaminkiem.

Warte odnotowania jest krakowskie otarcie łez Lecha Poznań, który zwycięstwem z Wieczystą odpowiada na klęskę w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a także dobra kontynuacja po pucharowym rewanżu GKS Katowice. Znów ekwilibrystyczne strzela Szkuryn, znów liczbę daje Nowak, znów na zespół Góraka dobrze się patrzy. Na koniec: efektowny come-back Śląska Wrocław w spotkaniu z Rakowem Częstochowa.

"Medaliki" nieźle kontrolowały spotkanie, Emreli z Makuchem na zmianę całkiem dobrze odnajdują się w butach po Brunesie, ale drużynie Dawida Kroczka odcięło prąd w końcówce - a z wtyczką, uśmiechnięty od ucha do ucha, biegał ubrany na zielono gość z siódemką na plecach. WKS miał świetne zmiany, ale najważniejsze jest niezmienne - dyspozycja tego, kto tak bramki na… nawala, czyli Piotra Samca-Talara.

Marek Papszun Grzegorz Wajda East News





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