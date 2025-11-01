Gikiewicz: Feio. Czy ten garniak może kłamać?

Plus jest taki, że Portugalczyk na pierwszej konferencji nie robił fikołków przy tłumaczeniu niedawnych słów, że Legia będzie jego ostatnim klubem w Polsce. "Nie jest tajemnicą, że praca w Radomiaku nie była w moich planach" - wypalił Feio.

"Nie chcę uciekać od własnych słów. Powiedziałem wtedy, co czuję. Takie były moje intencje. Ale w życiu perspektywa się zmienia. Dałem słowo, ale Legia nie potrzebowała mnie teraz. Radomiak mnie potrzebował. Chcę tu być", przyznał.

Na pierwszą konferencję ubrał się elegancko, założył okulary. Jakby swoją postawą i prezencją chciał ze swojego garnituru oderwać wszystkie łatki: awanturnika, buntownika, trenerskiego chuligana.

Latające tace w Lublinie, środkowe palce do fanów Broendby i tak dalej… "Jakże o tym zapomnieć? Jak w pamięci to zatrzeć? Lepiej milczeć przytomnie i patrzeć", jak śpiewał Jan Pietrzak w piosence o tytule, który można sparafrazować pytaniem: "Czy ten garnitur może kłamać?".

Niech mu będzie, że nie. Dał Ekstraklasie drugą szansę tak samo, jak Ekstraklasa dała jemu. Można usłyszeć, że w Radomiu będzie miał władzę absolutną. Więc też wszystkie narzędzia, by udowodnić swój szkoleniowy kunszt i warsztat.

Gruba kreska. Czysta karta. Tylko od niego zależy, jak ją w Radomiaku zapisze.

Spotyka piłkarzy, którzy - sensownie ułożeni - na pewno mogą grać lepiej. Radomiak ma co prawda tyle samo punktów co wzmocniony kilkudziesięcioma milionami złotych zimą Widzew, albo absolutnie najbogatsza w lidze drużyna Legii (choć rozegrała jeden mecz mniej).

Z drugiej strony, na trzynaście ligowych meczów wygrał tylko cztery. Z ostatnich pięciu - tylko raz, odpadając przy tym z krajowego puchary.

Są tam piłkarze jak Ibrahima Camara, który choćby przy Łazienkowskiej nie wyglądał, jakby był zawodnikiem nawet z drugiego czy trzeciego poziomu rozgrywkowego w Polsce. Gwinejczyk walnie przyczynił się do porażki 1:4 z Legią. Ale ma świetne warunki fizycznie, w ostatnich meczach uzbierał niezłe statystyki i być może zostanie jednym z żołnierzy Feio?

Portugalczyk może nieoczywistych piłkarzy rozwinąć - i to jego niezaprzeczalny atut. Do tego dysponuje bardzo dobrymi w polskich warunkach zawodnikami, jak Rafał Wolski, Jan Grzesik czy wreszcie najlepszy strzelec, Maurides.

Radomiak w kadrze ma dwóch piłkarzy z Angoli, kilku Brazylijczyków, kilku o korzeniach portugalskich. Jest na liście krajów w radomskiej szatni Kamerun, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, ale i Grecja, Francja czy Hiszpania.

Feio chciał podbijać świat - a będzie światem podbijał Ekstraklasę. I prawdę mówiąc, nic mnie w tej kadencji nie zdziwi: ani wielki skandal, ani wielki sukces.

Goncalo Feio: Moje marzenia sięgają znacznie dalej niż wygranie paru meczów w Lidze Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Goncalo Feio i Enzo Maresca podczas meczu Chelsea - Legia w Lidze Konferencji Europy Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Goncalo Feio ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Goncalo Feio Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP