Gikiewicz bezlitosny dla piłkarzy klubu Ekstraklasy. "Banda przebierańców"

"Banda przebierańców". Gikiewicz krytykuje piłkarzy Śląska Wrocław

Były piłkarz skrytykował m.in. pamiętne zachowanie Caye Quintany , który, delikatnie mówiąc, nie rozgrzewał się na pełnej intensywności. - Opcje są dwie: albo Quintana miał informację, że jest ostatni do wejścia i dlatego rozgrzewał się na pół gwizdka, albo jest kompletnym, śmierdzącym leniem. Za takie rzeczy odpowiedzialni są trenerzy, którzy powinni zająć się tym zachowaniem. Potem pojawiła się informacja, że klub ukarał zawodnika, ale nie widziałem kwoty, jaką musiał zapłacić - mówi Łukasz Gikiewicz w rozmowie z TVP Sport .

- Wydaje mi się, że na koniec Quintana nie poniósł żadnych konsekwencji. To tylko pokazuje, jakich piłkarzy ściąga klub. Banda przebierańców, która dostała fajne kontrakty i przyjechała do Wrocławia odwalić robotę. Nie obchodzi ich, co po sobie pozostawią - dodaje oburzony Gikiewicz.