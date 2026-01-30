Gikiewicz: 5 rzeczy, na które najbardziej czekam po powrocie Ekstraklasy

Transfery Widzewa

Nie da się rozpocząć tego tekstu inaczej. Robert Dobrzycki wszedł do polskiej piłki z drzwiami, futryną, korytarzem i właśnie taranuje kolejne pokoje. Póki co, sportowo jest gorzej niż było przed zakupem przez niego akcji. Widzew ociera się o strefę spadkową, a gdyby GKS rozegrał zaległy mecz - prawdopodobnie przesiedziałby w niej całą zimę. Ale remonty mają to do siebie, że aby było lepiej, chwilowo musi być gorzej. Nie będzie spektakularnej przemiany pomieszczenia bez ingerencji w to, co było. Trzeba trochę nabałaganić, zanim będzie wszystko lśnić.

Trzeba przyznac, że właściciel Widzewa robi wszystko, by ten blask zasłużonemu klubowi przywrócić. Łodzianie tej zimy wydali na transfery więcej niż wszystkie kluby La Liga razem wzięte. Potrzebowali Polaków? Wzięli reprezentantów kraju z ostatniego meczu o punkty, Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Wiśniewskiego. Potrzebowali centymetrów i jakości w rozegraniu od bramki? Ściągnęli piłkarzy otrzaskanych w europejskich pucharach, jak Lucas Lerager czy Emil Kornvig. Na skrzydle brakuje liczb? Proszę bardzo, oto piątka - milionów euro, za Osmana Bukariego, bijąc tym samym ligowy rekord transferowy. Na bokach obrony poziom nieco odbiegający od średniej w zespole? Na lewą Cheng, na prawą Carlos Isaac.

Ten drugi miał pół roku kontraktu, ale Widzew nie oszczędza. Wyłożył "bańkę" euro, zapisaną w kwocie odstępnego. Hiszpanie łapali się za głowy, ale RTS to nie obchodzi. Liczy na to, że kibice przy Piłsudskiego też się będą łapać za głowę, ale jak Pep Guardiola po piątej bramce Roberta Lewandowskiego z Wolfsburgiem. Czy tak będzie? Czy może wielkie oczekiwania i rozbudzone nadzieje skutkować będą jeszcze większym rozczarowaniem?

Legia Papszuna

Na rynku transferowym Legia Warszawa nie poszalała. Miał być napastnik za rozczarowujących na całej linii Rajovicia i Colaka - nie ma. Pojawił się nowy bramkarz, ale póki co nie wygrywa rywalizacji z Kacprem Tobiaszem, popełnił natomiast banalny błąd przy rozegraniu w jednym ze sparingów. Do tego dochodzą kontuzje, jak ta Rubena Vinagre, wykluczająca lewego wahadłowego z gry na dłużej, ale przecież na liście kontuzjowanych można znaleźć choćby Pawła Wszołka, do pełni sił nie wrócił Nsame, nie zobaczymy też na starcie sezonu Steve'a Kapuadiego.

Oczywiście, kadrowo Legia nie jest drużyną na miarę strefy spadkowej. Ma świetny środek pola. Obudził się w zimowych sparingach Kacper Urbański, w którego wciąż wierzę. Z pewnego poziomu nie schodzi Juergen Elitim. Do pierwszego składu coraz głośniej puka młody Jakub Żewłakow. Ale jednocześnie Legia to zespół, który odnotował fatalne wyniki w lidze, odpadł jako jedyny polski zespół z europejskich pucharów, a przecież trudniej będzie do nich znów awansować, bo tym razem "Wojskowych" nie uratuje Puchar Polski, z którego odpadli na własnym stadionie.

Z drugiej strony, to idealny moment dla Marka Papszuna, by objąć nowy zespół. Poprzeczka jest zawieszona na wysokości kostek. Gorzej nie będzie. Gdyby było tak samo, należałoby to określić tragedią i katastrofą. Ale nie wierzę, że nie będzie lepiej. Może nie spektakularnie, ale lepiej - na pewno. Zbyt dobrym trenerem jest były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa. Mistrzostwa Polski nie wygrał w czipsach. Spośród wszystkich trenerów Ekstraklasy, to on wykręcił w niej najwyższą średnią. Kwestia czasu, aż to odpali. Pytanie, czy po drodze starczy włodarzom i kibicom cierpliwości, gdyby początkowo szło bardzo opornie?

Mistrz Polski

Liderem jest Wisła Płock Mariusza Misiury, mająca za sobą fenomenalny rok: po awansie do Ekstraklasy poszli za ciosem i chociaż nie grają najbardziej widowiskowego futbolu na świecie, to można podziwiać ich skuteczność, konsekwencję, dyscyplinę taktyczną czy poświęcenie. W futbolu nie szukam wyłącznie fajerwerek, więc osobiście ogląda mi się "Nafciarzy" z przyjemnością. Jestem ciekaw, na ile im starczy paliwa w baku - nawet nie tyle fizycznym, co mentalnym, a przede wszystkim piłkarskim. Myślę, że z utrzymania też powinni być zadowoleni, a o mistrzostwie za długo nie myślą. Te chce w tym roku obronić Lech, ale nie idzie mu lekko. Rzadko "Kolejorz" w tych rozgrywkach wygrywa spotkania, co jest główną jego bolączką - a i tak jest chyba największym faworytem do tytułu.

Jagiellonia, Górnik czy Raków mają swoje atuty, o których przekonywaliśmy się przez osiemnaście kolejek - ale zimą każdy z tych klubów otrzymał cios. W Białymstoku słabe okienko i dziura po Oskarze Pietuszewskim, której może Nahuel Leiva nie zasypać. Zabrzanie transfery zrobili o wiele lepsze, przede wszystkim wykonali kilka ruchów, ale też stracili gwiazdę na skrzydle. Ousmane Sow być może miał wpływ na grę swojego zespołu nawet większą od polskiego talentu, próbującego teraz podbijać Porto. A Raków? Zmienił trenera, a to zawsze jest ryzyko.

Spadkowicze

Trudno typować w tym roku drużyny do spadku. Wyraźnego faworyta nie ma, bo skoro był nim przez wiele kolejek Piast Gliwice, a jednocześnie jako czerwona latarnia ligi potrafił dwukrotnie w krótkim odstępie czasu wygrać z Legią Warszawa, to o czymś to świadczy. W ostatnich pięciu kolejkach to zespół Daniela Myśliwca jest najlepszym w Ekstraklasie. Świetnie odnalazł się młody szkoleniowiec w Gliwicach i dźwignął mistrza sprzed kilku lat. Wydaje się więc, że rolę outsidera przejmie Bruk-Bet, ale Marcin Brosz łatwo tego utrzymania nie odpuści. Na rynku aktywna była Arka Gdynia, swoje problemy mają Motor Lublin czy zwłaszcza Cracovia, a będący wciąż w strefie spadkowej GKS Katowice dokonał kilku ciekawych wzmocnień. A są przecież 17. Legia czy 15. Widzew, o których już pisałem. Będzie się kotłowało na dole...

Król strzelców

Z racji boiskowej pozycji, zawsze interesowały mnie rozstrzygnięcia strzeleckie. Liderem jest Tomas Bobcek, bardzo aktywny pod bramką rywali przez całą jesień. Goni go Mikael Ishak, który w Lechu strzela na potęgę, ale korony króla strzelców - nawet w mistrzowskich sezonach - nigdy nie założył. Ciekawy jest też wyścig o miano polskiego najlepszego snajpera. Życzę Karolowi Czubakowi czy Sebastianowi Bergierowi, a przede wszystkim kibicom reprezentacji Polski, by ta rywalizacja była tożsama z królem strzelców całej ligi. Zwłaszcza że Jan Urban patrzy. A mundial coraz bliżej...

