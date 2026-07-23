Gigantyczna zmiana w Ekstraklasie. Koniec wozów VAR. Decyzja jest ostateczna

Nowe centrum startuje z pełną pompą w piątek, 24 lipca. Tego dnia rozgrywki inauguruje Ekstraklasa. Testy przeprowadzono jednak wcześniej - podczas meczu Legia Warszawa - Widzew Łódź (1 maja), a także w finale Pucharu Polski.

Przygotowanie i wdrożenie inwestycji trwało rok. Koszt - 10 mln złotych. PZPN sfinansował realizację w całości ze środków własnych.

Ekstraklasa po nowemu. Sędziowie VAR mają swoje centrum dowodzenia. Koniec z wozami transmisyjnymi

Władze związku przekonują, że to jedna z najważniejszych inwestycji w dziejach polskiej piłki. Zastosowano rozwiązania praktykowane już przez inne federacje Starego Kontynentu. Jak wylicza w obszernym raporcie "Super Express", w skład wyposażenia wchodzi m.in. 12 stacji roboczych, 15 serwerów i 30 dotykowych monitorów.

Poprowadzono też podwójne trasy światłowodowe do każdego z 18 obiektów Ekstraklasy.

Sędziowie mogą liczyć na diametralną poprawę komfortu pracy. Długie podróże po kraju nie będą od teraz ich utrapieniem. Spada też wyraźnie ryzyko awarii sprzętu.

- Nie będzie już argumentu, że sędzia musiał jechać 400 kilometrów samochodem. Po to jest to centrum i tak komfortowe warunki. Myślę, że w tej chwili jesteśmy absolutną czołówką, jeżeli chodzi o centrum VAR w Europie - mówi w rozmowie z "SE" Adam Kaźmierczak, wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych

Sezon 2026/27 w Ekstraklasie rozpocznie w piątek mecz Radomiak - Wieczysta Kraków (18:00). Tego samego dnia Pogoń Szczecin podejmie Legię Warszawa (20:30).

Interwencja arbitrów VAR materiały promocyjne

Analiza VAR AFP





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