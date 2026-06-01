Gdzie zagra Wieczysta? We wniosku jeden stadion, władze ligi czekają

Po wygraniu barażów w teorii nie ma przeszkód formalnych, by Wieczysta Kraków grała w Ekstraklasie, natomiast wciąż nie jest pewne, na którym stadionie będzie występować w roli gospodarza. Rodzimy obiekt jest bardzo daleki od spełnienia kryteriów licencyjnych i z tego powodu w poprzednim sezonie beniaminek wynajmował stadion w Sosnowcu. Teraz - w najnowszym wniosku licencyjnym - Wieczysta wskazała ten przy ul. Reymonta w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywa Wisła. Jest to jedyny zgłoszony obiekt, mimo iż nie doszło jeszcze do ostatecznego porozumienia. Gdyby nie udało się go osiągnąć, Wieczysta musiałaby przedstawić obiekt zastępczy zaaprobowany przez organy licencyjne PZPN.

Terminarz Ekstraklasy dopasowany pod konieczność

Ekstraklasa SA czeka na ustalenia między Wisłą i Wieczystą, bo dla ligi są one kluczowe pod kątem logistyki. Spytaliśmy o tę kwestię. - Gratulujemy Wieczystej awansu i całemu Krakowowi, bo obecność trzech klubów z jednego miasta w Ekstraklasie to bez wątpienia wyjątkowe wydarzenie. Pojawiają się pytania, czy będzie to wyzwanie dla Ekstraklasy, ale w rzeczywistości większe wyzwanie stoi przed samym Krakowem - mówi nam Marcin Stefański, który zwraca uwagę również na to, jaki dla ligi będzie efekt porozumienia dwóch beniaminków. - Na podstawie obowiązującej dziś decyzji Komisji Licencyjnej PZPN dwa zespoły miałyby korzystać z jednego stadionu przy ul. Reymonta, a tuż obok znajduje się jeszcze stadion Cracovii. Ułożenie terminarza i skoordynowanie wszystkich wydarzeń wokół tych obiektów będzie wymagało bardzo dobrej organizacji oraz ścisłej współpracy wszystkich stron. Wiemy, że strony muszą dopracować szczegóły współpracy. Czekamy pilnie na potwierdzenie ustaleń, gdyż zamierzamy w przyszłym tygodniu publikować terminarz nowego sezonu.

I dalej Stefański: - Na podstawie informacji, które otrzymaliśmy, stadion przy Reymonta będzie wykorzystywany praktycznie co tydzień. Oznaczałoby to w praktyce, że Wisła i Wieczysta musiałyby rozgrywać swoje mecze domowe naprzemiennie. Wyjątkiem będą kolejki związane z przygotowaniami do koncertu Sanah, kiedy obiekt będzie czasowo niedostępny. Dlatego w 4. i 5. kolejce oba kluby zagrają na wyjeździe, a w kolejkach 21. i 22. oba zagrają u siebie, ale już teraz wiemy, że te mecze rozłożymy na kilka dni. Takie scenariusze były analizowane od wielu miesięcy, ponieważ możliwość awansu dwóch krakowskich klubów braliśmy pod uwagę jeszcze wczesną wiosną. W sytuacji gdyby Wieczysta miała występować przy ul. Reymonta, w większości tych samych kolejek zarówno ona, jak i Cracovia występowałyby w roli gospodarza. Dlatego konieczne będzie precyzyjne układanie terminarza. Nie możemy np. wyznaczyć spotkań Wieczystej i Cracovii w tej samej kolejce z drużynami uczestniczącymi w europejskich pucharach.

Wspomniany koncert powoduje, że trudne wyzwanie logistyczne staje się jeszcze trudniejsze. A co w przypadku, gdyby na stadionie przy Reymonta miało "wyskoczyć" kolejne wydarzenie?

- Nie będzie zgody na organizację innych wydarzeń zewnętrznych, które mogłyby ograniczać dostępność obiektu dla klubów uczestniczących w rozgrywkach. Miasto zadeklarowało, że dotrzyma złożonych zobowiązań, a dla nas jest to zasadnicza kwestia w kontekście planowania sezonu - ucina Stefański. - Kluczowe było dla nas uzyskanie gwarancji i zapewnienie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, iż stadion na ulicy Reymonta będzie dostępny (poza koncertem Sanah) przez cały sezon. Od początku wiedzieliśmy o planowanym koncercie i zaakceptowaliśmy tę sytuację - dodaje.

Szachtar ma priorytet

Całkiem możliwe, że Wisła i Wieczysta byłyby już dogadane, gdyby nie fakt, że w grze jest wciąż Szachtar Donieck, który - jak niedawno informował prezes "Białej Gwiazdy" Jarosław Królewski - ma w negocjacjach priorytet, co miało zostać wcześniej ustalone między zainteresowanymi. Chodzi oczywiście o mecze Szachtara w Lidze Mistrzów. O tym, jak wygląda ta sytuacja, Królewski pisze w długim poście w serwisie X.

"(…) W ostatnim czasie klub zorganizował między innymi dziewięć spotkań Szachtara Donieck, co przyniosło wymierne korzyści zarówno dla funkcjonowania obiektu, jak i dla działalności klubu. To była w 100% inicjatywa i realizacja projektu przez zespół Wisły Kraków, która przyniosła wielomilionowe przychody dla krakowskiej gospodarki. W ubiegłym roku Wisła poniosła także znaczące nakłady na poprawę jakości murawy i infrastruktury stadionowej - inwestycje realizowane z myślą o długoterminowym korzystaniu z obiektu i zapewnieniu odpowiednich warunków sportowych. Murawa jest kluczowa dla naszego stylu gry. Bez takich inwestycji, jak np. lampy do doświetlania murawy i inne, nie ma możliwości obsłużenia dwóch zespołów bez wpływu na jakość boiska, a co za tym idzie - na wynik sportowy. To wszystko trzeba wypracować wspólnie (…)".

Marcin Stefański: - Czytając wypowiedzi przedstawicieli Wisły, w obecnej sytuacji wydaje się mało prawdopodobne, by na jednym stadionie mogły grać trzy drużyny, ze względu głównie na wymogi UEFA, dostępność obiektu i w ogóle stan murawy, która będzie nadmiernie wyeksploatowana. Należy założyć, że przy takim natężeniu spotkań murawa będzie musiała być regularnie wymieniana.

Obecnie wciąż nie jest więc jasne, gdzie swoje mecze grać będzie Wieczysta Kraków. A czas ucieka.

Wieczysta Kraków - Wisła Kraków

Jarosław Królewski





