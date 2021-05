W poniedziałek 17 maja o godzinie 20:30 odbyła się Gala Ekstraklasy, podsumowująca rozgrywki w sezonie 2020/21. Podczas imprezy wyłonieni zostali triumfatorzy plebiscytu w kilku kategoriach, między innymi na najlepszego piłkarza i trenera sezonu.

W trakcie trwania Gali Ekstraklasy przedstawiono zwycięzców plebiscytu w sześciu podstawowych kategoriach: bramkarz sezonu, obrońca sezonu, pomocnik sezonu, napastnik sezonu, trener sezonu i piłkarz sezonu.



Oprócz zwycięzców sześciu podstawowych kategorii wybrano też Młodzieżowca Sezonu, autora Gola Sezonu i Turbokozaka Sezonu, specjalną statuetkę odebrał "Król Strzelców".

Oto nominowani do tegorocznych nagród indywidualnych:

Bramkarz sezonu:



Dominik Hładun (KGHM Zagłębie), Duszan Kuciak (Lechia), Frantisek Plach (Piast), Dante Stipica (Pogoń), Artur Boruc (Legia)



Obrońca sezonu:



Kamil Piątkowski (Raków), Jakub Bartkowski (Pogoń), Josip Juranović (Legia), Filip Mladenović (Legia), Benedikt Zech (Pogoń)



Pomocnik sezonu:



Marcin Cebula (Raków), Luquinhas (Legia), Filip Starzyński (KGHM Zagłębie), Mateusz Szwoch (Wisła Płock), Bartosz Kapustka (Legia)



Napastnik sezonu:



Kamil Biliński (Podbeskidzie), Mikael Ishak (Lech), Jesus Imaz (Jagiellonia), Tomasz Pekhart (Legia), Jakub Świerczok (Piast)

Równo o godzinie 20:30 po oficjalnym odliczeniu ostatnich dziesięciu sekund zaprezentowano klip podsumowujący rozgrywki 2020/21 w PKO BP Ekstraklasie.



Wszystkie nominacje zostały stworzone na bazie głosów piłkarzy PKO Ekstraklasy, a także wskazań tak zwanej "kapituły".

Pierwszy ogłoszony został "werdykt" dotyczący młodzieżowca roku. Zwyciężył Kamil Piątkowski, obrońca Rakowa Częstochowa, który będzie występował w Red Bull Salzburg.

- Cieszę się, że jestem w tym miejscu i na to, co czeka mnie dalej - powiedział 20-latek pochodzący z Jasła.



W głosowaniu na bramkarza sezonu triumfował Dante Stipica z Pogoni Szczecin. Chorwat odpowiadał za aż 17 czystych kont i miał najdłuższą serię minut bez wpuszczonego gola w sezonie z wszystkich ligowych golkiperów.

- Kibice nazywają mnie "ośmiornicą" i dla mnie to jest ok. Najważniejsza jest drużyna, liczby mówią same za siebie - stwierdził bramkarz Pogoni.



Bartek Ignacik twórca formatu "Turbokozak" wręczył nagrodę specjalną "Turbokozaka sezonu". Nagrodzony został Tymoteusz Puchacz z Lecha Poznań.

Przyszedł czas na obwieszczenie wyniku w kategorii obrońcy sezonu. Filip Mladenović z Legii Warszawa był najlepszy w tym głosowaniu.



Wskazanie na najlepszego pomocnika sezonu padło na Luquinhasa z Legii Warszawa. W jego imieniu nagrodę odebrał prezes klubu Dariusz Mioduski.



- Największa nagroda jaka mnie ostatnio spotkała to narodziny dziecka - powiedział Brazylijczyk na przygotowanym nagraniu wideo, tłumacząc swoją nieobecność.

Wybrano także gola sezonu, który należał do Jesusa Imaza z Jagiellonii Białystok. Strzelił go w przegranym przez "Dumę Podlasia" meczu z Cracovią.



Król strzelców rozgrywek Tomasz Pekhart z Legii Warszawa, zdobywca 22. goli, został uznany napastnikiem sezonu, odebrał też statuetkę dla najlepszego strzelca.

- Jeszcze kilka godzin temu czułem się źle, cieszę się, że tu dotarłem i mogę odebrać tę nagrodę - powiedział Pekhart, opowiadając o świętowaniu mistrzostwa zdobytego z Legią.



Trenerem sezonu wybrano Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Poprowadził swoją drużynę do drugiego miejsca w tabeli, częstochowianie sięgnęli też po Puchar Polski.

Marcin Animucki prezes Ekstraklasa SA odczytał nazwisko zwycięzcy najbardziej prestiżowego wyróżnienia, czyli piłkarza sezonu. Laur ten trafił w ręce Filipa Mladenovicia, zdobywcy siedmiu goli i sześć asyst w minionych rozgrywkach.



