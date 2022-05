Gala Ekstraklasy. Najlepsi z najlepszych! Wręczono wyróżnienia za sezon 2021/22

Po siedmiu latach przerwy na mistrzowski tron wrócił Lech Poznań. Do obozu "Kolejorza" trafiła niemal połowa statuetek przygotowanych na poniedziałkowy wieczór. Ekipa z Poznania triumfowała dokładnie w czterech kategoriach.

Młodzieżowcem Sezonu został 19-letni Jakub Kamiński. To jego pierwsze i zapewne ostatnie tego typu wyróżnienie w Polsce. W nowym sezonie reprezentował będzie barwy VfL Wolfsburg.

Tytuł Obrońcy Sezonu powędrował do Bartosza Salamona, który jest pierwszym defensorem w historii Lecha nagrodzonym w ten sposób. "Kolejorz" może się pochwalić najlepszą defensywą cyklu 2021/22. Poznaniacy stracili w lidze tylko 24 bramki (0,7 gola na mecz).

Gala Ekstraklasy. Skorża: Tym razem o tytuł było najtrudniej

Napastnikiem Sezonu został Mikael Ishak. Kapitan Lecha Poznań pokonywał bramkarzy rywali 18 razy. Oznacza to, że - co wyliczyli skrzętnie statystycy - co czwarty jego strzał lądował w siatce rywali.

Jak można było się spodziewać, miano Trenera Sezonu przypadło w udziale Maciejowi Skorży. Nagrodę wręczył mu selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. 50-letni szkoleniowiec został mistrzem kraju po raz czwarty. - Tym razem było zdecydowanie najtrudniej o tytuł - przyznał bez wahania.

Z tytułu Bramkarza Sezonu cieszył się debiutujący na polskich boiskach Vladan Kovaczević z Rakowa Częstochowa (w 11 meczach zachował czyste konto).

Jego klubowy kolega, Ivi Lopez, odebrał w sumie trzy statuetki - dla króla strzelców (20 goli) oraz Pomocnika Sezonu i Piłkarza Sezonu. Szerzej o 27-letnim Hiszpanie piszemy TUTAJ .

Gala Ekstraklasy. Flavio Paixao przeszedł do historii

Numer Sezonu to nagroda Totalizatora Sportowego. Odebrał ją Flavio Paixao (Lechia Gdańsk) jako pierwszy obcokrajowiec, który w polskiej Ekstraklasie przekroczył granicę 100 strzelonych goli.

Bramką Sezonu uznano trafienie z przewrotki Fabiana Piaseckiego (Śląsk Wrocław) w doliczonym czasie gry z Piastem Gliwice.

Do Galerii Legend Ekstraklasy trafili: Henryk Reyman, Władysław Żmuda I, Hubert Kostka, Mirosław Okoński i Franciszek Smuda.

Nagrody PKO Ekstraklasy za sezon 2021/22:

Młodzieżowiec sezonu - Jakub Kamiński (Lech Poznań)

Bramkarz sezonu - Vladan Kovaczević (Raków Częstochowa)

Turbokozak sezonu - Łukasz Zwoliński (Lechia Gdańsk)

Obrońca sezonu - Batosz Salamon (Lech Poznań)

Pomocnik sezonu - Ivi Lopez (Raków Częstochowa)

Numer sezonu - Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)

Napastnik sezonu - Mikael Ishak (Lech Poznań)

Bramka sezonu - Fabian Piasecki (Śląsk Wrocław)

Trener sezonu - Maciej Skorża (Lech Poznań)

Piłkarz sezonu - Ivi Lopez (Raków Częstochowa)

