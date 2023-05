Gala Ekstraklasy 2022/23. Ogłoszono zwycięzcę w kategorii Trener Sezonu

Niespodzianki nie było, bo... w tej kategorii być jej nie mogło. Tytuł Trenera Sezonu 2022/23 powędrował do Marka Papszuna, szkoleniowca Rakowa Częstochowa. W minionym cyklu doprowadził ekipę spod Jasnej Góry do finału krajowego pucharu oraz do pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski.