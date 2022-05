Franz Smuda typuje mistrza Polski i spadkowiczów. "Obliczam scenariusze"

Michał Białoński Ekstraklasa

W czwartek Feyenoord Rotterdam awansował do finału Ligi Konferencji. W grudniu 2008 r. trener Franciszek Smuda, prowadząc Lecha, pokonał Holendrów na ich stadionie 1-0, by ich kosztem awansować do 1/16 finału Pucharu UEFA. Teraz popularny Franz walczy z Wieczystą Kraków o awans do III ligi, specjalnie dla Interii wytypował przyszłego mistrza Polski i spadkowiczów.

Zdjęcie Selekcjoner Franciszek Smuda podczas Euro 2012 w rozmowie z asystentem Jackiem Zielińskim. Od lewej: dyrektor kadry Konrad Paśniewski i szef banku informacji Hubert Małowiejski / AFP