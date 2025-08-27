Franciszek Smuda uhonorowany, padł oficjalny komunikat. Decyzja była jednogłośna

18 sierpnia miała miejsce pierwsza rocznica śmierci byłego selekcjonera reprezentacji Polski Franciszka Smudy. Trener ten prócz prowadzenia kadry narodowej podczas Euro 2012, odnosił również szereg sukcesów z klubowymi drużynami. Pozytywne wspomnienia z nim mogą mieć m.in. sympatycy Wisły Kraków i Lecha Poznań.

"Białą Gwiazdę" Smuda prowadził aż trzykrotnie. Za pierwszym podejściem zdobył z krakowskim klubem mistrzostwo Polski w 1999 roku. Za drugim razem do klubowej gabloty dołożył Superpuchar Polski.

Wraz z Lechem Poznań zdobył natomiast Puchar Polski. W pamięci kibiców zapisał się jednak wspaniały występ w rozgrywkach Pucharu UEFA. Awans do fazy grupowej "Kolejorz" wywalczył po dramatycznym meczu z Austrią Wiedeń, którego ostatnim i najważniejszym aktem był gol Rafała Murawskiego z ostatnich sekund spotkania. Lech wówczas dotarł do 1/16 finału, gdzie po wyrównanym dwumeczu musiał uznać wyższość włoskiego Udinese.

Smuda doprowadził Widzew do wielkich sukcesów. Władze Łodzi specjalnie go uhonorowały. Decyzja była jednogłośna

Prawdopodobnie najlepszy etap w swojej zawodowej karierze Smuda miał pracując w Widzewie Łódź. Gdy przyszły selekcjoner trafił tam w 1995 roku, łódzki klub rozpoczął serię sukcesów. W premierowym sezonie zakończyło się wicemistrzostwem Polski, jednak w dwóch kolejnych latach Widzew był już bezkonkurencyjny. Na szczególną uwagę zasługuje sezon 1995/96, gdy drużyna Smudy nie przegrała żadnego z 34 spotkań ligowych.

Sezon 1996/97 zapisał się w historii polskiej piłki nożnej. Widzew prowadzony przez Smudę po kultowym już spotkaniu z Brondby jako drugi polski klub w historii awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na kolejny taki występ czekaliśmy aż 21 lat. W grupie B Champions League Łodzianie zdobyli cztery punkty po wygranej 2:0 z rumuńską Steauą Bukareszt oraz remisie 2:2 z Borussią Dortmund, która w tamtym sezonie zwyciężyła w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

W środę radni miasta Łodzi podjęli decyzję o uhonorowaniu legendarnego szkoleniowca. Jednogłośnie, stosunkiem głosów 30:0, Smudę ustanowiono patronem jednej z ulic przylegających do stadionu Widzewa. Ulica dotychczas nazwana Tunelową od teraz będzie reprezentowana przez Franciszka Smudę. Taki pomysł powstał już wcześniej, lecz z przyczyn formalnych można było go zrealizować dopiero rok po śmierci patrona.

Ulica Smudy będzie leżała w bliskim sąsiedztwie ulicy, której patronem jest inny wybitny piłkarz przez długie lata związany z łódzkim Widzewem - Włodzimierz Smolarek. - Mamy już ulicę Włodzimierza Smolarka od strony stacji Łódź Niciarniana, teraz czas na ulicę Franciszka Smudy. To wspaniała sytuacja, że przy stadionie Widzewa możemy uczcić wyjątkowe postaci dla naszego klubu - wypowiedział się cytowany przez "tvp.info" doradca zarządu Widzewa Marcin Tarociński.

