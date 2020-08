Fortuna nowym sponsorem Pucharu Polski

Jak poinformowała oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Nożnej Fortuna została nowym sponsorem tytularnym rozgrywek Pucharu Polski.

Firma Fortuna sponsoruje już rozgrywki 1. ligi. Teraz będzie również wspierała Puchar Polski. Umowa sponsorska będzie obowiązywała do 31 maja 2024 roku, a turniej będzie nosił nazwę: Fortuna Puchar Polski.



- Rozgrywki o Puchar Polski, zwane też Pucharem Tysiąca Drużyn, to zawsze gwarancja wielkich emocji. Ich wyjątkowość polega też na tym, że tylko tu dochodzi do rywalizacji drużyn amatorskich z zawodowymi. Każdy może zagrać z każdym, niezależnie od poziomu rozgrywek, na którym obecnie występuje i walczyć o niezapomniany finał - powiedział Sekretarz Generalny PZPN Maciej Sawicki, w rozmowie z oficjalną stroną.



- Niedawno przedłużyliśmy umowę dotyczącą transmisji meczów w telewizji Polsat do końca sezonu 2023/2024, a dziś mamy przyjemność ogłosić nowego sponsora tytularnego. Partnerstwo ze spółką FORTUNA to strategiczne przedsięwzięcie. Jesteśmy przekonani, że z tak solidnym i sprowadzonym partnerem będziemy dalej budowali prestiż i unikalność rozgrywek przez co najmniej cztery najbliższe sezony - dodał.



W najbliższym spotkaniu rozgrywek Górnik Zabrze zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Start o 20:30 (13.08), transmisję z meczu przeprowadzi Polsat Sport oraz będzie on dostępny za pośrednictwem platformy IPLA. Relację tekstową będzie można także śledzić na Interii.

