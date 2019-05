Na godzinę przed rozpoczęciem finału Pucharu Polski przed stadionem doszło do zamieszania. Wejście na ostatnią chwilę zostawiło sobie ponad tysiąc fanów Lechii, co zablokowało ruch na Wybrzeżu Szczecińskim i doprowadziło do gigantycznych kolejek.

Fani Lechii mieli wielkie pretensje do PZPN-u i policji. Wyzywali obie organizacje. PZPN oświadczył, że kibice z Gdańska nie chcieli się poddawać kontroli, która jest dosyć szczegółowa, z uwagi na incydenty z użyciem pirotechniki na minionych finałach Pucharu Polski.

Związek wydał oświadczenie. Oto jego treść:

"Kibice Lechii Gdańsk mieli możliwość wejścia na teren PGE Narodowego od godziny 9:30, kiedy to zostały otwarte bramy stadionu dla uczestników imprezy. Tylko nieliczni z tego skorzystali i pojawili się na obiekcie. Większa część kibiców, nie chcąc poddać się kontroli wejścia polegającej na sprawdzeniu odzieży wierzchniej i bagażu, zaprzestała wchodzenia na obiekt, grupując się przed bramą wejściową. Zebrany tłum dopiero na około godzinę przed rozpoczęciem meczu zaczął napierać na bramę wejściową stadionu (nr 10), podejmując próbę siłowego wtargnięcia na teren obiektu, celem wniesienia środków pirotechnicznych. W wyniku zaistniałej sytuacji interwencję podjęły siły policyjne, które zdecydowały o zamknięciu bramy wejściowej.

Na stadion sprawnie weszli natomiast kibice Jagiellonii Białystok, którzy zgodnie z zasadami organizacji i bezpieczeństwa, poddali się procedurom kontrolnym.

Polski Związek Piłki Nożnej oraz operator stadionu, którym jest Spółka PL.2012+, przygotowania do tegorocznej edycji finału Totolotek Pucharu Polski rozpoczęli przed kilkoma miesiącami. Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych wprowadzono znacznie większe środki bezpieczeństwa. Przy organizacji meczu oba podmioty regularnie współpracowały z organami państwowymi, w tym w szczególności Policją.".