W skrócie Bartosz Mrozek, bramkarz Lecha Poznań, wyraził chęć odejścia z klubu, jeśli pojawi się korzystna oferta pozwalająca na rozwój kariery.

Lech Poznań może czekać przebudowa składu, ponieważ kilku kluczowych zawodników przyciąga zainteresowanie transferowe.

W tym sezonie Mrozek zagrał 49 meczów, jego wartość wycenia się na 3 mln euro, a wcześniej był testowany za granicą, m.in. w Manchesterze United.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Okazałe zwycięstwo nad Legią Warszawa 4:0, przybliżyło ekipę Lecha Poznań do kolejnego mistrzostwa Polski. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu 2025/2025 w PKO BP Ekstraklasie, "Kolejorz" ma 3 punkty przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze i aż sześć nadJagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa.

Włodarze poznańskiego klubu muszą już jednak myśleć o przyszłości, w której może zabraknąć kilku kluczowych w tym sezonie zawodników. Na liście "Kolejorza" nie brakuje nazwisk, które już teraz, pomimo młodego wieku, przyciągają ogromną uwagę - z Antonim Kozubalem, Michałem Gurgulem, czy Wojciechem Mońką na czele i ich ewentualna sprzedaż może przynieść Lechowi duże zyski.

Ponadto, chęć wyprowadzki z Polski zgłosił w ostatniej rozmowie z "TVP Sport" bramkarz ekipy z Wielkopolski, Bartosz Mrozek. Zaznaczył on jednak, że w Poznaniu czuje się dobrze i nie chce opuszczać drużyny na siłę. Jeśli jednak pojawi się klub, który będzie dla niego dobrym kierunkiem do rozwoju kariery, jest w stanie opuścić "Kolejorza" już tego lata.

- To nie jest tajemnica, że chciałbym spróbować nowego wyzwania. Mija mi trzeci rok w roli "jedynki" Kolejorza. Zimą przyszedł nowy bramkarz, teraz klub rozgląda się za kolejnym - nie sądzę, że to przypadek. A i ja mam swoje marzenia. Chciałbym wyjechać - już latem albo w dalszej przyszłości, ale stanowisko mam jasne: szanuję swoje miejsce, ewentualna zmiana musi się wiązać z awansem sportowym, nic na siłę - wyznał golkiper, który w tym sezonie zagrał do tej pory w 49. meczach i na boisku spędził 4410 minut.

Do tej pory Mrozek był bohaterem transferów jedynie wewnątrz naszego kraju. Po dołączeniu z GKS-u Tychy do młodzieżówki Lecha, był wypożyczany do Elany Toruń, GKS-u Katowice i Stali Mielec. Za granicą miał jednak okazję być i to na Old Trafford.

- Dziesięć lat temu [wyjechałem - przyp. red.] na testy do Manchesteru United, jednak wtedy byłem niedojrzałym młokosem. Zebrałem doświadczenie i zobaczyłem, jak wygląda wielki świat futbolu. Potem odwiedziłem Crystal Palace - od nich dostałem propozycję kontraktu - wyznał Mrozek.

Na polskiego bramkarza, który w lutym skończył 26 lat z pewnością znajdą sie chętni. Mrozek wystąpił w tym sezonie w 10-ciu meczach w Lidze Konferencji, gdzie zachował trzy czyste konta. Jego wartość według "Transfermarkt.de" wynosi obecnie 3 mln euro.

Bartosz Mrozek popisał się w meczu z Genk przy obronie rzutu karnego Grzegorz Wajda/REPORTER - x.com/sport_tvppl East News

Bartosz Mrozek powinien wrócić do wyjściowego składu Lecha Poznań na mecz z Legią Warszawa Beata Zawadzka East News

Lech Poznań Lukasz Gdak East News

Paulina Czarnota Bojarska - Piłkarski raport dla Interii. WIDEO Polsat Sport