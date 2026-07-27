Festiwal nieskuteczności na koniec kolejki Ekstraklasy. Dwa gole w Lubinie
Za nami spotkanie zamykające 1. kolejkę PKO Ekstraklasy. Ostatnimi zespołami, które zaprezentowały się kibicom były Zagłębie Lubin i Piast Gliwice. Trzeba przyznać, że nie można im przyznać zbyt wysokich not za styl. W meczu padło 31 strzałów, lecz tylko 4 celne. To jednak gospodarze mimo tylko 35 procent posiadania piłki byli konkretniejsi i wygrali 2:0. Ciosy przyjezdnym zadali Jakub Sypek i Marcel Reguła.
Pierwszy kwadrans układał się teoretycznie pod dyktando Zagłębia, choć niewiele z tego wynikało. Ozdobą tego fragmentu była przewrotka Marcela Reguły. Niestety dla niego piłka spadła za bramkę. Z czasem do głosu zaczął dochodzić Piast. Również ekwilibrystycznie próbował Szczepan Mucha, w 25. minucie mocny strzał z 12-13 metrów oddał Jakub Łabojko, ale celował w środek, co ułatwiło interwencję wracającemu po 2 latach do Ekstraklasy Zlatanowi Alomeroviciowi. Zaraz potem szczęścia spróbował Quentin Boisgard, lecz piłka się odkręcała i minęła lewy słupek gospodarzy.
Gliwiczanie coraz mocniej zaznaczali swoją przewagę. Inna sprawa, że obu zespołom brakowało skuteczności. W pierwszej połowie padło 15 strzałów (w tym 10 przyjezdnych), lecz tylko 2 były celne. Na przerwę zespoły zeszły z bezbramkowym remisem i niezbyt atrakcyjnym przebiegiem rywalizacji.
Zagłębie Lubin pokonało Piasta Gliwice. Kibice długo czekali na gole
Leszek Ojrzyński to widział i zrobił trzy zmiany w szeregach gospodarzy. W drugą połowę lepiej jednak weszli goście, Łabojko uderzył niecelnie zza pola karnego, był tam jeszcze rykoszet. Za chwilę Alomerović potrzebował pomocy medycznej, bo poczuł ból mięśnia w lewej łydce, ale obyło się bez czwartej zmiany. To byłby spory pech Serba, który w latach 2022-2024 występował dla Jagiellonii Białystok.
Mijały kolejne minuty, a na boisku wcale nie robiło się ciekawiej mimo wchodzenia w decydujące momenty. "Atrakcją" było oczekiwanie, czy po faulu Boisgarda na przerwanie kontrataku będzie analiza VAR i potencjalnie czerwona kartka. Skończyło się tylko na żółtej. Znużonych kibiców w 71. minucie pobudził Jakub Sypek. Mateusz Grzybek dobrze wbiegł w pole karne, pierwsze dogranie trafiło w nogę jednego z przeciwników, ale drugie, już sprzed linii końcowej, minęło trzech zawodników - napastnika gospodarzy oraz bramkarza i defensora gości - i trafiło do niepilnowanego 25-latka, który trafił do odkrytej części bramki.
To był nieco zaskakujący scenariusz, bo Piast wyglądał lepiej. Z drugiej strony od 25. minuty nie oddał strzału celnego, więc też nie możemy mówić o wielkich argumentach z jego strony. W międzyczasie Alomerović znowu miał problemy zdrowotne, ale tym razem w górnej partii ciała, tym razem po kontakcie z oponentem. Po raz kolejny jednak pokazał odporność i nie potrzebował zejścia na ławkę rezerwowych.
"Miedziowi" nieco uskrzydleni warciem wyniku poszli za ciosem. Sypek do swojego dorobku dorzucił asystę. Dośrodkował z lewego skrzydła wprost na głowę Reguły i zrobiło się 2:0. Sędzia Piotr Rzucidło doliczył aż 10 minut, lecz nie wydarzyło się w nich nic istotnego.
W drugiej kolejce Zagłębie zagra na wyjeździe z Legią Warszawa, a Piast przyjmie u siebie Wisłę Kraków.