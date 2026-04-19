Fenomenalny rekord w Ekstraklasie. Nikt tak jeszcze nie strzelał. Gol za golem

W 29. kolejce Ekstraklasy walcząca o mistrzowski tytuł Jagiellonia gości na obiekcie Arki Gdynia, która terminuje w strefie spadkowej. Do przerwy białostoczanie prowadzili 2:0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Jesus Imaz.

W ten sposób 35-letni Hiszpan stał się samodzielnym liderem na liście najskuteczniejszych obcokrajowców w dziejach Ekstraklasy. Na koncie ma już 110 trafień. Za nim plasuje się Portugalczyk Flavio Paixao ze 108 golami.

Jesus Imaz wciąż nie do zatrzymania. Dwa gole w Gdyni oznaczają absolutny rekord Ekstraklasy

Imaz pokonał bramkarza Arki w 9. i 38. minucie. W obu przypadkach uderzał bez przyjęcia tuż sprzed pola bramkowego. Za każdym razem asystował mu Afimico Pululu.

Hiszpański snajper wyrównał rekord Paixao 14 marca, zdobywając bramkę w potyczce z Piastem Gliwice. Teraz jest może się pochwalić mianem niedoścignionego. Na okazały dorobek zapracował w 264 występach.

Portugalczyk potrzebował do zdobycia 108 goli aż 310 gier. Dokonał tego w latach 2014-2023. Reprezentował wtedy barwy Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk.

Imaz pojawił się w Polsce w latem 2017 roku. Przez półtora roku był zawodnikiem Wisły Kraków. W jej barwach trafił do siatki 14 razy w Ekstraklasie. Później strzelał już tylko dla "Jagi".

Jesus Imaz AFP

