Fenomenalny gol dżokera. Beniaminek znów straszy. Oto nowy wicelider Ekstraklasy

Wisła Płock pokonała 2:0 Pogoń Szczecin w 14. kolejce Ekstraklasy. Beniaminek objął prowadzenie po samobójczym trafieniu Leonardo Koutrisa. Potem "wejście smoka" zaliczył Dani Pacheco - od razu po zameldowaniu się na murawie przymierzył idealnie z rzutu wolnego, ustalając końcowy rezultat spotkania. Dzięki wygranej wybrańcy Mariusza Misiury wskoczyli na fotel wicelidera i wydaje się, że tej jesieni znów będą groźni dla każdego.

Dani Pacheco (nr 8) odbiera gratulacje od Żana Rogelja. W tym momencie "Nafciarze" prowadzili już różnicą dwóch goli
Leszek SzymańskiPAP

Pogoń wróciła na Mazowsze cztery dni po wyrzuceniu Legii za burtę Pucharu Polski. Budziła zatem w ekipie beniaminka respekt. Jak się jednak miało okazać - nadmierny.

W Płocku pamiętają doskonale miejsce na szczycie tabeli z pierwszej fazy sezonu. Teraz wygrana nad rywalem ze Szczecina wywindowała Wisłę na fotel wicelidera. I zarazem przedłużyła jej październikową serię gier bez porażki. Aktualny bilans: dwa triumfy, trzy remisy.

"Portowcy" zaczynają od sabotażu. Potem było już tylko trudniej, beniaminek znów z kompletem punktów

W pierwszych 20 minutach oba zespoły postawiły na ofensywę. Raziły jednak brakiem precyzji w decydującej fazie natarcia. Bramka w końcu padła, ale... byłem dziełem przypadku.

Przez chwilę w opałach znajdowali się "Nafciarze", gdy piłka po uderzeniu Rajmunda Molnara uderzyła w poprzeczkę. Ale zaraz potem przeprowadzili akcję, która przyniosła im powodzenie. Po centrze Żana Rogelja kierunek lotu futbolówki zmienił nieszczęśliwie interweniujący Leonardo Koutris i zrobiło się 1:0.

    Do przerwy wynik nie został skorygowany. Na drugą połowę goście wyszli po trzech roszadach kadrowych. Na murawie pojawili się Leonardo Borges, Jakub Lis i Kacper Smoliński.

    Obraz gry nie uległ jednak zmianie. Pogoń nie dysponowała atutami, które mogły sprawić defensywie Wisły realne kłopoty. Za to w ekipie gospodarzy doszło do zmiany, która okazała się dla losów spotkania kluczowa.

    W 56. minucie na murawie zameldował się Dani Pacheco. Od razu podszedł do wykonania rzutu wolnego. Uderzył sprzed pola karnego idealnie - piłka wpadła w "okienko" bramki Valentina Cojocaru i mieliśmy 2:0.

    To uderzenie okazało się dla Pogoni nokautujące. Wybrańcy Thomasa Thomasberga nie zdołali się już podnieść. Nadal terminują w dolnej połowie tabeli, podczas gdy wiślacy usadowili się tuż za plecami liderującego Górnika Zabrze.

      PKO Ekstraklasa
      14. Kolejka
      03.11.2025
      18:00
      Zakończony
      Leonardo Koutris
      22'
      Dani Pacheco
      56'
      Wisła Płock
      2 - 0
      Pogoń Szczecin
      Posiadanie piłki
      34%
      66%
      Strzały
      12
      23
      Strzały celne
      5
      9
      Strzały niecelne
      5
      9
      Strzały zablokowane
      2
      5
      Ataki
      60
      125
      Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskim futbolu. WIDEOPolsat Sport
      Piłkarz w niebiesko-białym stroju kopie piłkę podczas meczu piłki nożnej, dynamiczna akcja na zielonej murawie, w tle widoczni kibice oraz reklamy przy boisku.
      Dani Pacheco, bohater poniedziałkowego wieczoru Leszek SzymańskiPAP
      Bramkarz w zielonym stroju wybija piłkę ponad poprzeczką bramki, a kilku zawodników drużyn w niebieskich i ciemnych strojach walczy o pozycję w polu karnym podczas meczu piłki nożnej.
      Pogoń próbowała działań odwetowych, ale Rafał Leszczyński spisywał się w bramce "Nafciarzy" be zarzutu Leszek SzymańskiPAP

