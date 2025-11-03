Fenomenalny gol dżokera. Beniaminek znów straszy. Oto nowy wicelider Ekstraklasy

Pogoń wróciła na Mazowsze cztery dni po wyrzuceniu Legii za burtę Pucharu Polski. Budziła zatem w ekipie beniaminka respekt. Jak się jednak miało okazać - nadmierny.

W Płocku pamiętają doskonale miejsce na szczycie tabeli z pierwszej fazy sezonu. Teraz wygrana nad rywalem ze Szczecina wywindowała Wisłę na fotel wicelidera. I zarazem przedłużyła jej październikową serię gier bez porażki. Aktualny bilans: dwa triumfy, trzy remisy.

"Portowcy" zaczynają od sabotażu. Potem było już tylko trudniej, beniaminek znów z kompletem punktów

W pierwszych 20 minutach oba zespoły postawiły na ofensywę. Raziły jednak brakiem precyzji w decydującej fazie natarcia. Bramka w końcu padła, ale... byłem dziełem przypadku.

Przez chwilę w opałach znajdowali się "Nafciarze", gdy piłka po uderzeniu Rajmunda Molnara uderzyła w poprzeczkę. Ale zaraz potem przeprowadzili akcję, która przyniosła im powodzenie. Po centrze Żana Rogelja kierunek lotu futbolówki zmienił nieszczęśliwie interweniujący Leonardo Koutris i zrobiło się 1:0.

Do przerwy wynik nie został skorygowany. Na drugą połowę goście wyszli po trzech roszadach kadrowych. Na murawie pojawili się Leonardo Borges, Jakub Lis i Kacper Smoliński.

Obraz gry nie uległ jednak zmianie. Pogoń nie dysponowała atutami, które mogły sprawić defensywie Wisły realne kłopoty. Za to w ekipie gospodarzy doszło do zmiany, która okazała się dla losów spotkania kluczowa.

W 56. minucie na murawie zameldował się Dani Pacheco. Od razu podszedł do wykonania rzutu wolnego. Uderzył sprzed pola karnego idealnie - piłka wpadła w "okienko" bramki Valentina Cojocaru i mieliśmy 2:0.

To uderzenie okazało się dla Pogoni nokautujące. Wybrańcy Thomasa Thomasberga nie zdołali się już podnieść. Nadal terminują w dolnej połowie tabeli, podczas gdy wiślacy usadowili się tuż za plecami liderującego Górnika Zabrze.

Statystyki meczu Wisła Płock 2 - 0 Pogoń Szczecin Posiadanie piłki 34% 66% Strzały 12 23 Strzały celne 5 9 Strzały niecelne 5 9 Strzały zablokowane 2 5 Ataki 60 125

Dani Pacheco, bohater poniedziałkowego wieczoru Leszek Szymański PAP

Pogoń próbowała działań odwetowych, ale Rafał Leszczyński spisywał się w bramce "Nafciarzy" be zarzutu Leszek Szymański PAP