Fenomenalna "bomba" w starciu outsiderów. Debiutant absolutnym bohaterem wieczoru

Konfrontacja drużyn zimujących w strefie spadkowej siłą rzeczy nie mogła kandydować do miana szlagieru kolejki. Mimo wszystko mógł to być doskonały deser ligowego weekendu. Batalia o przetrwanie w krajowej elicie - przynajmniej w teorii - stanowiła gwarancję emocji .

Pierwszy cios i skuteczna riposta. Była szósta minuta doliczonego czasu gry

Pierwsi trafili do siatki gospodarze. Do wysokiej piłki bardzo niepewnie wyszedł stojący w bramce łodzian Dawid Arndt, zaliczył nieudane piąstkowanie i wygenerował we własnym polu karnym spore zamieszanie. Najprzytomniejszy okazał się w tej sytuacji Yoav Hofmeister, uderzeniem z bliskiej odległości otwierając wynik spotkania.