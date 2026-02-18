Feio znów na celowniku, przesadził. Portugalczyk surowo ukarany. Jest komunikat

Goncalo Feio do naszej PKO BP Ekstraklasy wrócił z przytupem pod względem sportowym. Zespół pod jego wodzą poprawił swoje rezultaty. Radomiak do drugiej rundy sezonu miał prawo przystępować z nadzieją na znalezienie się nawet w strefie pucharowej, choć o to łatwo nie będzie.

Pierwszy mecz rundy wiosennej Radomiak zremisował z Rakowem Częstochowa. Ten wynik wstydu bez wątpienia nie przyniósł. W kolejnej kolejce "przyszła" porażka 0:2 z Koroną Kielce przed własnymi kibicami. W tym meczu doszło do wielu haniebnych scen, a wszystko rozpoczęło się właśnie od Feio.

Feio i Radomiak ukarani. Jest komunikat

Portugalczyk obejrzał czerwoną kartkę, zarzucił także sędziemu czyny natury korupcyjnej. Jasne było, że czekają go za to surowe konsekwencje, pytaniem pozostawało to, jak surowe one będą. Już wszystko stało się jasne, bo Komisja Ligi po analizie zdarzeń ogłosiła karę dla Portugalczyka.

"Komisja Ligi zadecydowała również ws. Goncalo Feio. Trener Radomiaka Radom został usunięty z ławki rezerwowej w wyniku czerwonej kartki otrzymanej w konsekwencji za zniesławienie sędziego. Na trenera Radomiaka została nałożona kara 5 meczów dyskwalifikacji. Zgodnie z art. 62 par. 3.2. jest to minimalna sankcja meczowa w takim przypadku. Ponadto trener został ukarany karą 20 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Surowo ukarany został także Radomiak, który nie dopełnił wszelkich procedur bezpieczeństwa. Na klub została nałożona grzywna w wysokości 200 tysięcy złotych. Oprócz tego zamknięto na dwa mecze sektory od od E1 do F5, ale tę karę zawieszono na okres 12 miesięcy. Ponadto w czterech następnych meczach wyjazdowych z Koroną nie będą mogły uczestniczyć zorganizowane grupy kibicowskie.

Goncalo Feio Marcin Golba AFP

Goncalo Feio ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Goncalo Feio, trener Legii Warszawa AFP

Adrian Siemieniec: Starcie na poziomie pucharowym i z takim przeciwnikiem musi robić wrażenie Polsat Sport