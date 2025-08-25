Feio zgotował mu istne piekło. Prawda ws. gwiazdora Legii wyszła na światło dzienne

Początek obecnego sezonu w wykonaniu Jeana-Pierre'a Nsame wygląda wprost fenomenalnie. Napastnik stołecznej Legii rozegrał bowiem dotychczas 10 spotkań, strzelając 6 goli oraz rozdając 1 asystę. Aż 4 z wymienionych wcześniej trafień Kameruńczyk zanotował w tegorocznych kwalifikacjach do Ligi Europy, co czyni jego dotychczasowe osiągnięcie jeszcze bardziej imponującym.

To właśnie dla takich liczb włodarze warszawskiego zespołu postanowiły przetestować Nsame w ramach wypożyczenia z włoskiego Como, które miało miejsce w 2024 roku. Ostatecznie wraz z końcem okresu wypożyczenia klub wykupił napastnika za jedyne 150 tys. euro. Już wówczas mówiono, iż trzykrotny król strzelców ligi szwajcarskiej może sporo namieszać w szeregach "Wojskowych", których trenerem był w tym czasie Goncalo Feio.

Początki jego przygody w stolicy Polski nie były jednak kolorowe, a powodem takiego stanu rzeczy miał być właśnie portugalski szkoleniowiec, który dobrze znany jest ze swojego bezkompromisowego oraz wybuchowego charakteru. Ofiarom tego destruktywnego połączenia stał się właśnie Nsame.

Ośmielił się wypunktować Feio. Portugalczyk nie puścił mu tego płazem

Dziennikarze portalu "Przegląd Sportowy Onet" dokopali się do źródeł, które posiadają wiedzę na temat faktycznych wydarzeń, jakie miały miejsce wokół Nsame. Przypomnijmy, iż Kameruńczyk w sezonie 2024/2025 rozegrał wyłącznie 992 minuty, co w przypadku zawodnika tego kalibru brzmi co najmniej niedorzecznie.

Okazuje się, że powodem takiego stanu rzeczy był nie kto inny jak Goncalo Feio. Tuż po przybyciu na Łazienkowską napastnik nabawił się urazu, w wyniku którego nie mógł występować przez trzy tygodnie. Już wtedy Portugalczyk miał wyrazić obawy względem przyszłości Nsame.

Źródła wspomnianego wcześniej portalu donoszą jednak, iż między trenerem a zawodnikiem miało w późniejszym czasie dojść do swego rodzaju "konfliktu", który narodził się tuż po jednym z treningów. Piłkarz odważył się bowiem zasugerować, że drużyna "za dużo biega, a za mało gra w piłkę". Ta uwaga dotknęła Goncalo Feio, a jego specyficzny charakter nie pozwolił puścić tego płazem.

"Przegląd Sportowy Onet", powołując się na słowa swoich informatorów, ujawnia, iż poprzedni szkoleniowiec Legii miał nazywać Nsame "żmiją" oraz określać jego charakter jako toksyczny. Z czasem sytuacja przybierała na sile, a Feio przeszedł od rozpowszechniania cichych plotek do publicznych oskarżeń pod adresem swojego zawodnika. Przykładem jest chociażby sytuacja, w której Portugalczyk miał zarzucić napastnikowi zbyt małe zaangażowanie w mecze, co argumentował liczbą przebiegniętych przez niego kilometrów.

W międzyczasie między Nsame a Rubenem Vinagre doszło do spięcia, które przerodziło się w szarpaninę. Ostatecznie panowie pogodzili się, jednak Feio szybko wykorzystał zaistniałą sytuację, zsyłając "znienawidzonego" podopiecznego do rezerw. Portugalczyk miał również bronić swojego rodaka, zrzucając całą winę za spięcie na barki Nsame.

Koszmar Kameruńczyka skończył się dopiero wraz z odejściem Feio. Nowy szkoleniowiec -Eduard Iordanescu - dał bowiem szansę napastnikowi, za co ten odwdzięcza się świetną formą w początkowej fazie sezonu 2025/2026.

