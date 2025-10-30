Partner merytoryczny: Eleven Sports

Feio mógł wrócić do Legii. Jedna osoba powiedziała: Basta! Oto powód

Michał Chmielewski

Wszystko wskazuje na to, że lada moment Goncalo Feio zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem Radomiaka Radom. Okazuje się, że portugalski trener mógł powrócić do... Legii Warszawa. Takie informacje w Kanale Sportowym przekazał Mateusz Borek. Z jakiego powodu 35-latek znów nie przejdzie zespołu "Wojskowych"? Przeciwnikiem takiego scenariusza była osoba decyzyjna.

Goncalo Feio
Goncalo Feio

Goncalo Feio jest obecny w polskiej piłce od lat. W poprzedniej dekadzie pracował w Legii, Wiśle Kraków czy Rakowie Częstochowa. Najgłośniej o Portugalczyku było wtedy, kiedy ze świetnymi wynikami prowadził Motor Lublin. To zaowocowało rozpoczęciem pracy jako pierwszy trener Legii Warszawa w kwietniu zeszłego roku.

Pod jego wodzą stołeczny klub rozegrał łącznie 62 spotkania, zgarnął Puchar Polski oraz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wraz z końcem czerwca br. Legia rozstała się z Feio. 35-latek szybko znalazł nową pracę. Objął francuski klub USL Dunkerque. Problem w tym, że zaledwie na... dwa tygodnie.

Na co stać Legię w Lidze Konferencji UEFA? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Czy powrót Feio do Legii był możliwy? Borek wszystko ujawnił

Tym samym Goncalo Feio znów pozostał bez pracy. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami medialnymi za moment ma przejąć zespół Radomiaka Radom, gdzie zastąpi Joao Henriquesa. Niewykluczone, że w jego sztabie znajdzie się Kiko Ramirez, były dyrektor sportowy krakowskiej Wisły. Na oficjalne komunikaty musimy jeszcze poczekać.

W jednym z ostatnich programów Kanału Sportowego o przyszłości Feio mówił Mateusz Borek. Popularny komentator zdradził, że w teorii Portugalczyk mógł nawet wrócić do Legii. Przeciwnikiem takiego ruchu miał być sam Dariusz Mioduski, prezes i właściciel klubu.

    - W Legii była frakcja, która chciała jego powrotu. Głównym oponentem był Dariusz Mioduski - słyszymy. - Wszystko rozbiło się o szerokie kompetencje trenera w Legii. Jego pensja nie była problemem. Chodziło o szerokość sztabu i wynagrodzenie tych ludzi, sztab medyczny i wpływ na wiele rzeczy w klubie. Legia uważała, że jest za duża, by powierzyć jednemu człowiekowi tyle władzy - wytłumaczył Borek.

    W gronie potencjalnych pracodawców Goncalo Feio znalazły się także ponoć dwie wielkie marki z Wysp. - Goncalo Feio był przymierzany do Southampton i Rangers FC. Były opcje z Polski - dodawał współwłaściciel Kanału Sportowego.

    Obecnie Radomiak plasuje się na 11. miejscu w tabeli Ekstraklasy z szesnastoma punktami na koncie.

    Dariusz Mioduski, Goncalo Feio
    Dariusz Mioduski, Goncalo Feio
    Grupa piłkarzy w szarych strojach sportowych świętuje bramkę lub ważny moment podczas meczu, widoczny uśmiech na twarzach, gesty uznania oraz logo sponsora na koszulkach
    Legia Warszawa
    Dariusz Mioduski, prezes Legii
    Dariusz Mioduski, prezes Legii

