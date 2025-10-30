Feio mógł wrócić do Legii. Jedna osoba powiedziała: Basta! Oto powód

Goncalo Feio jest obecny w polskiej piłce od lat. W poprzedniej dekadzie pracował w Legii, Wiśle Kraków czy Rakowie Częstochowa. Najgłośniej o Portugalczyku było wtedy, kiedy ze świetnymi wynikami prowadził Motor Lublin. To zaowocowało rozpoczęciem pracy jako pierwszy trener Legii Warszawa w kwietniu zeszłego roku.

Pod jego wodzą stołeczny klub rozegrał łącznie 62 spotkania, zgarnął Puchar Polski oraz dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Wraz z końcem czerwca br. Legia rozstała się z Feio. 35-latek szybko znalazł nową pracę. Objął francuski klub USL Dunkerque. Problem w tym, że zaledwie na... dwa tygodnie.

Na co stać Legię w Lidze Konferencji UEFA? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Czy powrót Feio do Legii był możliwy? Borek wszystko ujawnił

W jednym z ostatnich programów Kanału Sportowego o przyszłości Feio mówił Mateusz Borek. Popularny komentator zdradził, że w teorii Portugalczyk mógł nawet wrócić do Legii. Przeciwnikiem takiego ruchu miał być sam Dariusz Mioduski, prezes i właściciel klubu.

- W Legii była frakcja, która chciała jego powrotu. Głównym oponentem był Dariusz Mioduski - słyszymy. - Wszystko rozbiło się o szerokie kompetencje trenera w Legii. Jego pensja nie była problemem. Chodziło o szerokość sztabu i wynagrodzenie tych ludzi, sztab medyczny i wpływ na wiele rzeczy w klubie. Legia uważała, że jest za duża, by powierzyć jednemu człowiekowi tyle władzy - wytłumaczył Borek.

W gronie potencjalnych pracodawców Goncalo Feio znalazły się także ponoć dwie wielkie marki z Wysp. - Goncalo Feio był przymierzany do Southampton i Rangers FC. Były opcje z Polski - dodawał współwłaściciel Kanału Sportowego.

Obecnie Radomiak plasuje się na 11. miejscu w tabeli Ekstraklasy z szesnastoma punktami na koncie.

Dariusz Mioduski, Goncalo Feio, PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL FABRICE COFFRINIAFP AFP

Legia Warszawa Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Dariusz Mioduski, prezes Legii AFP