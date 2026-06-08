Fatalny niewypał transferowy Legii. Zapłacili fortunę, teraz wystawili go na sprzedaż

Legia Warszawa latem 2025 roku poszukiwała klasowego napastnika, który mógłby wzmocnić zespół natychmiast. Wybór padł na 25-letniego Miletę Rajovicia. Na papierze ten transfer naprawdę wyglądał obiecująco. Mowa bowiem o zawodniku ze sporym potencjałem sprzedażowym.

Wystarczyło "tylko" żeby ten spełnił pokładane w nim oczekiwania. Nie bez przyczyny bowiem Legia zdecydowała się właśnie dla Duńczyka pobić swój rekord transferowy. "Wojskowi" zapłacili za napastnika Watfordowi aż trzy miliony euro. Nigdy w historii Legia nie wydała takich pieniędzy na piłkarza.

Rajović na sprzedaż. Znamy cenę

Problem jednak w tym, że rzeczywistość z Rajoviciem nie okazała się zbyt kolorowa. Duńczyk miał kilka niezłych momentów, ale generalnie w Warszawie panuje gigantyczne niezadowolenie z jego występów. Wobec tego oraz konieczności zarobienia pieniędzy decyzja mogła być tylko jedna.

Według "Goal.pl" Rajović został wystawiony na sprzedaż. Z informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego wynika, że w oczach Legii napastnik wciąż jest sporo warty. Dziennikarz informuje bowiem, że "Wojskowi" oczekują za 26-latka kwoty niespełna trzech milionów euro.

Mowa dokładnie o sumie 2,8 miliona euro. Od takich pieniędzy Legia ma rozpoczynać negocjacje. To o tyle zaskakujące, że Rajović zwyczajnie nie pokazał się z dobrej strony. Wystąpił w barwach Legii w 43 spotkaniach. Strzelił w nich ledwie 10 goli na wszystkich frontach. Bez wątpienia w stolicy liczyli na więcej.

Mileta Rajović Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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