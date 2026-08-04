Istnym trzęsieniem ziemi zakończył się ostatni ligowy mecz Wisły Kraków. Beniaminek Ekstraklasy po szalonym widowisku finalnie przegrał 3:4 z Piastem Gliwice, odnosząc tym samym pierwszą porażkę w nowym sezonie ligowym.

Niekorzystny finał potyczki na Górnym Śląsku nie jest jedynym problemem dla trenera Wisły Mariusza Jopa. Sobotni mecz zakończył się bardzo niefortunnie dla podstawowego defensora "Białej Gwiazdy" Raoula Gigera. Szwajcar tuż przed strzeleniem drugiego gola dla Piasta zgłosił uraz uda. Na murawie błyskawicznie zastąpił go Julian Lelieveld. Krakowski klub w poniedziałek potwierdził, że 28-latka czeka dłuższa przerwa w grze.

- Podczas ostatniego meczu z Piastem w Gliwicach Raoul Giger doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Przerwa w grze potrwa minimum 3 tygodnie - obwieściła Wisła Kraków na łamach oficjalnej strony internetowej.

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Dwie kontuzje w Wiśle Kraków tuż po inauguracji sezonu

Nie jest to koniec złych informacji, jeśli chodzi o kadrę Wisły. Klub poinformował również, że podczas meczu trzecioligowych rezerw ze Starem Starachowice kontuzji doznał Jakub Stępak. Zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy 20-letni bramkarz uszkodził więzadło stawu skokowego. W jego przypadku absencja ma wynieść od czterech do sześciu tygodni.

Wisła Kraków powrót do Ekstraklasy uczciła wygraną na swoim terenie. Po wyrównanym boju Krakowianie pokonali 2:1 GKS Katowice, będący wówczas w trakcie dwumeczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji ze słowackim MSK Żilina.

W drugiej serii spotkań drużynie Jopa nie udało się powtórzyć tego sukcesu. W potyczce z Piastem beniaminek dwukrotnie odrabiał straty, doprowadzając finalnie do remisu 3:3. W końcówce jednak decydujący cios zadał Leandro Sanca. W brodę pluć sobie mógł przede wszystkim Marko Bożić. Austriak tuż przed przerwą nie wykorzystał rzutu karnego.

W kolejny weekend Wisłę czeka domowe starcie z Wisłą Płock. Spotkanie to zostało zaplanowane na piątek 7 sierpnia na godz. 20:30. Relacja tekstowa będzie dostępna w serwisie Interia Sport.





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