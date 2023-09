Fatalne wieści dla Rakowa, ważny piłkarz wypada z gry. Szykuje się długa pauza

Raków Częstochowa do ostatniego spotkania bił się o awans do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety, ale pomimo ogromnej determinacji, podopiecznym Dawida Szwargi nie udało się wyeliminować FC Kopenhagi, przez co w najbliższych miesiącach będą rywalizować w Lidze Europy. Mistrzowie Polski walczą również w rodzimej Ekstraklasie, gdzie wygrali w ostatnim meczu z Puszczą Niepołomice. Niestety, ale tuż po spotkaniu z beniaminkiem sieć obiegła niepokojąca wiadomość o kontuzji jednego z kluczowych graczy "Medalików".