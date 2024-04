Jak podano na stronie kontuzja ma typowo mechaniczny charakter, a zawodnik doznał jej po kontakcie z rywalem w trakcie drugiej połowy spotkania. Kontynuował jednak grę bez konieczności interwencji sztabu medycznego. Dolegliwości bólowe wystąpiły dopiero po zakończeniu spotkania i wówczas podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań.

"Badania niestety potwierdziły uszkodzenie więzadła" - przyznał klubowy doktor Bartosz Paprota, cytowany przez internetową stronę Pogoni.

"W pierwszej kolejności spróbujemy zastosować leczenie zachowawcze, bez wykonywania zabiegu. Będziemy oceniać postęp procesu gojenia co tydzień i podejmować decyzje o dalszym procesie leczenia. Nie zmienia to faktu, że piłkarza czeka przerwa do końca sezonu" - dodał.

To duża strata dla "Portowców", bowiem Kurzawa był ich najlepszym piłkarzem w trakcie meczu z Lechem. Tak wynika ze średnich ocen na portalu pogonsportnet.pl. Wynik pomocnika to 6,74, który zdecydowanie wyprzedził Linusa Wahlqvista (6,47) i Mariusza Malca (6,29).

W trwającym sezonie Kurzawa wystąpił w 33 spotkaniach, w których zdobył jednego gola, a także zanotował dwie asysty.

Ekstraklasa. Rafał Kurzawa jest w Pogoni od trzech lat

31-letni piłkarz w Szczecinie jest od lutego 2021 roku, kiedy trafił do Pogoni jako piłkarz bez kontraktu.

W polskiej Ekstraklasie dał się poznać w barwach Górnika Zabrze, którego graczem był od 2010 do 2018 roku z przerwą na wypożyczenie do ROW-u. Zawodnik w sierpniu 2018 roku został sprzedany do Amiens za 800 tysięcy euro.

We Francji jednak się nie przebił i był wypożyczany do FC Midtjylland, a następnie do Esbjerg fB. Z francuskim klubem ostatecznie pożegnał się w październiku 2020 roku. Od tego czasu pozostawał bez klubu, aż znalazł się wśród "Portowców".

Pogoń do końca sezonu czeka jeszcze siedem kolejek PKO BP Ekstraklasy i finał Pucharu Polski z Wisłą Kraków, który 2 maja odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Szczeciński klub jeszcze nie zdobył żadnego trofeum w historii.

Rafał Kurzawa (z prawej) i Kristoffer Velde / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rafał Kurzawa (z lewej) i Alan Czerwiński / Jakub Kaczmarczyk / PAP