Fatalna passa trwa od początku wieku. Teraz jest moment, by ją przerwać?

Do tego, gdyby wziąć pod uwagę cały 2023 rok, to Widzew jest najgorszym zespołem ekstraklasy (nie licząc zespołów, które spadły w poprzednim sezonie i tych, które awansowały z pierwszej ligi). Zdobył tylko 19 punktów na 69 możliwych . A Legia właśnie pochwaliła się, że jest niepokonana w ekstraklasie przy Łazienkowskiej od ponad 500 dni. W tym czasie z 22 meczów wygrała aż 17.

Mecz Legii trwał trzy godziny

Gdzie więc szukać powodów do optymizmu? Może w euforii Legii? W czwartek po wielkich emocjach, dogrywce i rzutach karnych zespół ze stolicy awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Spotkanie trwało prawie trzy godziny i zakończyło się tuż przed północą. - Myślimy już o tym, co będzie dalej. Będziemy monitorować stan drużyny. Do meczu z Widzewem pozostały mniej niż 72 godziny - mówił już w piątek na pomeczowej konferencji Kosta Runjaić, trener Legii.