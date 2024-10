Fani Lecha rzucili się na bilety, sprzedaż wstrzymana. Klub oficjalnie informuje

Lech Poznań i Legia Warszawa to jedne z najbardziej utytułowanych polskich klubów, a ich rywalizacja należy bez dwóch zdań do tych najbardziej elektryzujących jeśli mowa o krajowym futbolu. Na horyzoncie tymczasem majaczy właśnie powoli kolejna odsłona zmagań między "Kolejorzem" i "Wojskowymi".

Bilety na mecz Lech - Legia wyprzedane. Kibice mają ostatnią szansę na zakup

"Mecz obejrzymy w KOMPLECIE" - zakomunikował Lech w mediach społecznościowych wskazując, że wszystkie dostępne wejściówki zdołały już się wyprzedać, można by rzec - na pniu. Jeśli jednak ktoś nie zdążył tu z zakupem, to niebawem będzie miał jeszcze swoją ostatnią szansę...

PKO BP Ekstraklasa. Lech na szczycie, Legia goni ścisłą czołówkę

Lech Poznań to obecnie lider PKO BP Ekstraklasy mający w swym dorobku dokładnie 25 punktów, co daje mu dwa "oczka" przewagi nad kolejnymi w klasyfikacji zespołami - Rakowem Częstochowa i Cracovią. Co istotne podopieczni Nielsa Frederiksena już niebawem, bo 19 października, zmierzą się w lidze właśnie z "Pasami".