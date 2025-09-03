Mimo wyłożonych rekordowych w historii klubu pieniędzy na transfery, zespół gra dużo poniżej oczekiwań. Utratą posady zapłacił za to trener Żelijko Sopić. Zastąpił go jego asystent Patryk Czubak, zaufany człowiek wiceprezesa Szymańskiego. W pierwszym meczu pod jego wodzą Widzew przegrał z Lechem Poznań, a za chwilę rozpoczęła się przerwa reprezentacyjna.

Wydawało się, że trener Czubak ostro weźmie się do pracy i przez dwa tygodnie postara się coś zmienić w grze drużyny. Tymczasem zaskoczył wszystkich i piłkarze w trakcie sezonu dostali pięć dni wolnego aż do soboty. To ewenement, choć według klubu piłkarze mają trenować, tyle że indywidualnie. Mimo że drużyna przeszła kadrową rewolucję (12 nowych zawodników), nie ma potrzeby zgrywania zespołu.

Zrezygnowano też z rozegrania sparingu, na co często decydują się kluby w trakcie przerwy reprezentacyjnej. Mecz kontrolny był dogadany z Polonią Warszawa, ale Widzew go odwołał.

Łódzki klub próbował przykryć prawdę, dlaczego piłkarze dostali tyle wolnego. Zastrzegł, że każdy zawodnik ma trenować w tym czasie indywidualnie i będzie monitorowany. Piłkarze rozjechali się po całym świecie. Mateusz Żyro jest na przykład w Dubaju, Bartłomiej Pawłowski we Włoszech, a Angel Baena w Grecji.

"Planujemy pracę w okresach sześciotygodniowych. Wiedzieliśmy, że po spotkaniu z Lechem zamkniemy pierwszy z nich i będzie potrzebna kilkudniowa przerwa, niezbędna przed rozpoczęciem kolejnego wymagającego etapu. Oprócz starcia ligowego czeka nas mecz Pucharu Polski na wyjeździe oraz krótkie zgrupowanie, które zorganizujemy na południu kraju" - mówił Wiktor Wróbel, koordynator Działu Przygotowania Motorycznego i Medycyny.

Jak się jednak okazuje, w tym czasie, Maciej Szymański, wiceprezes Widzewa, bierze ślub w Grecji. Jednym z zaproszonych gości jest trener Czubak, a także m. in. Piotr Urban, dyrektor Akademii Widzewa czy Dawid Kroczek, asystent w Rakowie Częstochowa. Sprawa wypłynęła po publikacji lokalnego portalu - ldz24.com. Nam udało się potwierdzić w dwóch źródłach, że to prawda.

Potwierdził to w końcu też rzecznik klubu. "Tak, trener Patryk Czubak wyjechał na dawno zaplanowany ślub. Nie miało to wpływu na planowanie trwającego mikrocyklu treningowego, który odbywa się zgodnie z planem, na podstawie rekomendacji Działu Przygotowania Motorycznego i Medycyny." - napisał Jakub Dyktyński.

"Legia Polakami stoi". Tomasz Hajto to fenomen. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport