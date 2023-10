Emocje w Poznaniu, Lech mógł przechytrzyć... siebie. Uratowały go gwiazdy

Lech Poznań włączył tryb turbo w pierwszej połowie meczu z Łódzkim Klubem Sportowym, zapewnił sobie komfort, prowadząc 2:0 i... zaczął oszczędzać siły na wtorkowy hit Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Beniaminek z Łodzi nie miał przed przerwą nic do powiedzenia, dwa razy skarcił go Mikael Ishak. I Lech przedobrzył, ŁKS odżył, mógł nawet wyrównać. Koniec końców - "Kolejorz" wygrał 3:1 i do niedzielnego wieczora będzie trzeci w tabeli.