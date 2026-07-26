"Super Wisła" - taką ogromną oprawę przygotowali kibice przed meczem. By móc tak określić swoją drużynę, czekali cztery długie lata. Przegrane na ostatniej prostej, wpadki w barażach, kompletnie nieudane sezony - w ostatnich latach fani 13-krotnych mistrzów Polski musieli wiele znieść, by w końcu zameldować się w Ekstraklasie. Ale jak już się zameldowali, to z przytupem.

Powrót od dawna zapowiadał się na święto, ale pojawiały się obawy, że może być to także zderzenie ze ścianą. Nie wszyscy wiślacy wiedzieli, czym pachnie Ekstraklasa i mogło się okazać, że będzie to zapach męczarni i goryczy.

Pod tym względem GKS Katowice okazał się jednak łaskawym rywalem. Goście nie forsowali tempa, nie rzucili się na wiślaków, tylko nastawiali się na wymianę ciosów. W pierwszej połowie dwa razy zagrozili bramce wiślaków, ale debiutujący Marcel Łubik udowodnił, że nieprzypadkowo zastąpił Patryka Letkiewicza.

Okazje miała też Wisła, a pod nieobecność Angela Rodado (wszedł w drugiej połowie) najgroźniejszy był Frederico Duarte. Jego uderzenie najpierw obronił Gabriel Kobyla, a kolejny strzał wylądował na słupku.

Wisła Kraków. Mocne otwarcie drugiej połowy

Nie minął jednak kwadrans drugiej połowy, a stadion Wisły eksplodował i to dwukrotnie! Gospodarze z każdą akcją napędzali się coraz bardziej i trudno było wskazać, która drużyna reprezentuje Polskę w europejskich pucharach, a która po czterech latach wróciła do Ekstraklasy.

Najpierw w polu karnym Marcin Wasielewski powalił Alan Urygę i sędzia Łukasz Kuźma nie miał żadnych wątpliwości - rzut karny dla Wisły. Do piłki podszedł Marko Bożić i choć Kobylak był blisko obrony, to piłka wpadła do siatki.

Kilka minut później gospodarze prowadzili już dwoma golami, bo kapitalne dośrodkowanie Raoula Gigera z bliska głową do bramki wpakował Jordi Sanchez. Chwilę później Hiszpan trafił na 3:0, ale po weryfikacji VAR bramka nie została zaliczona, bo sędzia uznał, że faulowany był Arkadiusz Jędrych.

Taki przebieg spotkania uśpił wiślaków, którzy coraz częściej wpuszczali gości pod swoje pola karne. W końcu gospodarze się w nim kompletnie pogubili, a wykorzystał to Szymon Bartlewicz i na 10 minut przed końcem goście wciąż byli w grze.

GKS do końca atakował, ale fatalny początek drugiej połowy kosztował ich zbyt wiele i katowiczanie nie byli w stanie zdobyć choćby punkty.

Z Krakowa Piotr Jawor

Statystyki meczu Wisła Kraków 2 - 1 GKS Katowice Posiadanie piłki 46% 54% Strzały 21 13 Strzały celne 4 5 Strzały niecelne 4 7 Strzały zablokowane 13 1 Ataki 88 110





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