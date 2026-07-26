Emocje do samego końca. Wisła Kraków z przytupem wróciła do Ekstraklasy

Piotr Jawor

Piotr Jawor

Wisła Kraków po czterech latach powróciła do Ekstraklasy i to powróciła z przytupem. Piłkarze Mariusza Jopa momentami zdominowali GKS Katowice, ale do końca musieli drżeć o wynik. Ostatecznie wygrali 2:1 i wprawili w euforię ponad 30 tys. widzów.

Jordi Sanchez z Wisły Kraków w bordowej koszulce z numerem 9 świętuje bramkę, w tle fajerwerki i zawodnicy.
Jordi Sanchez zdobył dwie bramki dla Wisły Kraków, ale tylko jedna została uznanaIgor Zadecki/ArenaAkcjiNewspix.pl

"Super Wisła" - taką ogromną oprawę przygotowali kibice przed meczem. By móc tak określić swoją drużynę, czekali cztery długie lata. Przegrane na ostatniej prostej, wpadki w barażach, kompletnie nieudane sezony - w ostatnich latach fani 13-krotnych mistrzów Polski musieli wiele znieść, by w końcu zameldować się w Ekstraklasie. Ale jak już się zameldowali, to z przytupem.

Powrót od dawna zapowiadał się na święto, ale pojawiały się obawy, że może być to także zderzenie ze ścianą. Nie wszyscy wiślacy wiedzieli, czym pachnie Ekstraklasa i mogło się okazać, że będzie to zapach męczarni i goryczy.

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Igor Szarek

Pod tym względem GKS Katowice okazał się jednak łaskawym rywalem. Goście nie forsowali tempa, nie rzucili się na wiślaków, tylko nastawiali się na wymianę ciosów. W pierwszej połowie dwa razy zagrozili bramce wiślaków, ale debiutujący Marcel Łubik udowodnił, że nieprzypadkowo zastąpił Patryka Letkiewicza.

Okazje miała też Wisła, a pod nieobecność Angela Rodado (wszedł w drugiej połowie) najgroźniejszy był Frederico Duarte. Jego uderzenie najpierw obronił Gabriel Kobyla, a kolejny strzał wylądował na słupku.

Wisła Kraków. Mocne otwarcie drugiej połowy

Nie minął jednak kwadrans drugiej połowy, a stadion Wisły eksplodował i to dwukrotnie! Gospodarze z każdą akcją napędzali się coraz bardziej i trudno było wskazać, która drużyna reprezentuje Polskę w europejskich pucharach, a która po czterech latach wróciła do Ekstraklasy.

Najpierw w polu karnym Marcin Wasielewski powalił Alan Urygę i sędzia Łukasz Kuźma nie miał żadnych wątpliwości - rzut karny dla Wisły. Do piłki podszedł Marko Bożić i choć Kobylak był blisko obrony, to piłka wpadła do siatki.

Kilka minut później gospodarze prowadzili już dwoma golami, bo kapitalne dośrodkowanie Raoula Gigera z bliska głową do bramki wpakował Jordi Sanchez. Chwilę później Hiszpan trafił na 3:0, ale po weryfikacji VAR bramka nie została zaliczona, bo sędzia uznał, że faulowany był Arkadiusz Jędrych.

Taki przebieg spotkania uśpił wiślaków, którzy coraz częściej wpuszczali gości pod swoje pola karne. W końcu gospodarze się w nim kompletnie pogubili, a wykorzystał to Szymon Bartlewicz i na 10 minut przed końcem goście wciąż byli w grze.

GKS do końca atakował, ale fatalny początek drugiej połowy kosztował ich zbyt wiele i katowiczanie nie byli w stanie zdobyć choćby punkty.

Z Krakowa Piotr Jawor

PKO Ekstraklasa
1 kolejka
26.07.2026
20:15
Zakończony
Marko Bozic
56' (k.)
Jordi Sanchez
60'
Szymon Bartlewicz
79'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Wisła Kraków
GKS Katowice
Rezerwowi

Statystyki meczu

Wisła Kraków
2 - 1
GKS Katowice
Posiadanie piłki
46%
54%
Strzały
21
13
Strzały celne
4
5
Strzały niecelne
4
7
Strzały zablokowane
13
1
Ataki
88
110


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