Ekstraklasowy pogrom, Jagiellonia rozbiła ŁKS. Marczuk błysnął... przypadkiem

Sezon 2023/2024 przebiegał jak dotychczas dla Jagiellonii Białystok oraz ŁKS-u na zupełnie różne sposoby. O ile bowiem "Jaga" cały czas mocno walczy o mistrzostwo kraju, o tyle ekipa z "Miasta Włókniarzy" pozostaje na swoje nieszczęście niezmiennie na autostradzie do degradacji.

Tymczasem 30 marca właśnie te dwa zespoły stanęły naprzeciw siebie na stadionie przy ul. Jurowieckiej. Faworytem byli bez wątpienia gospodarze, ale Łódzki KS bez wątpienia liczył na to, że uda mu się jakoś zaskoczyć rywali...

PKO BP Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - ŁKS. Przebieg meczu

Potyczka zaczęła się od ciekawej szansy dla ŁKS-u - po rzucie rożnym Adrien Louveau próbował uderzać głową, ale jego strzał nie był w stanie zagrozić Zlatanowi Alomeroviciowi. Potem inicjatywa przeszła na stronę "Jagi" - kąśliwego strzału z dystansu próbował Jesus Imaz i naprawdę niewiele brakowało, by zdołał on wpisać się na listę strzelców. Wkrótce jednak w inny sposób zdołał on pomóc swojej drużynie.