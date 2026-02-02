Ekstraklasa zaskoczyła mocnych trenerów. Niedawno nikt by nie wierzył w powód

Igor Jovićević i Thomas Thomasberg - to dwa bardzo duże nazwiska trenerskie, które jesienią trafiły do Ekstraklasy. Na ich ostateczną ocenę trzeba jeszcze poczekać, wszach wciąż jest jeszcze za wcześniej, jednak już teraz można mówić, że początek w ich wykonaniu jest koszmarny. Jovićević punktuje najgorzej z całej trójki szkoleniowców, jakich w obecnym sezonie miał Widzew, a Thomasberg gorzej od swojego poprzednika Roberta Kolendowicza, który został zwolniony za wyniki. Jak to się stało, że trenerzy, którzy mają tak mocne CV w skali naszej ligi (Jovićević prowadził Szachtar Donieck i Łudogorec Razrad - duże firmy w skali europejskich pucharów; Thomasberg przez lata pracował w Midtjylland, również solidnej marce europejskiej, czołowej drużynie obecnego sezonu Ligi Europy)?

Największa zmiana ostatnich lat

Polska myśl szkoleniowa przez lata była memem, ale doszliśmy do miejsca, gdzie memem już nie powinna być. To, że wciąż nam nie ufają na Zachodzie i żaden polski trener nie pracuje jako "jedynka" w ligach z obecnego top 15 europejskiego rankingu - poza Ekstraklasą rzecz jasna - jest kwestią bardziej historyczną, niż realną i aktualną oceną naszych trenerów. Albo szerzej - naszych sztabów.

To główny powód wyrównania naszej ligi - w klubach w porównaniu z poprzednią dekadą inwestuje się dziś krocie w sztaby i jeśli drużyny mają różnice jakościowe w piłkarzach, to dobre sztaby są w stanie zasypywać je swoją pracą. Widać to jak na dłoni w przypadku Wisły Płock, która nie ma jednostek na pozycję lidera w tej lidze, ale trener jest w stanie swoją pracą, trafionym pomysłem i rozpoznaniem mocnych sił rywala, na tyle efektywnie sypać piachem po jego trybach, że jednostki przestają mieć większe znaczenie. Oglądając mecze Wisły Płock można odnieść wrażenie, że jeśli trener Mariusz Misiura dostanie zawodnika na motorycznym poziomie przystosowanym do Ekstraklasy, zawsze wkomponuje go w jedenastkę bez straty jakości dla zespołu.

I teraz wyobraźmy sobie, że "trenerów Misiurów" - w sensie bardzo mocnych taktycznie, pracowitych, potrafiących doskonale analizować rywala - mamy więcej. Ta liga jest silna trenerami, nawet nieoczywistymi, patrząc na tabelę. Można usiąść i po prostu wymieniać: Michal Gasparik, Mateusz Stolarski, Rafał Górak, Daniel Myśliwiec, Marcin Brosz, czy Dawid Szwarga, który z Arki wyciąga bez wątpienia ponad 100 procent potencjału.

Szymon Rojek: Drabinka Ligi Konferencji jest bardzo niesymetryczna Polsat Sport

Przyjeżdżają i podziwiają

W tym kontekście bardzo ciekawą rzecz powiedział Interii niedawno Luka Elsner, trener Cracovii, który przybył do nas z lepszego piłkarskiego świata, bo bezpośrednio z francuskiej Ligue 1. Rzecz, która najmocniej rzuciła mu się w oczy podczas pierwszego półrocza w Polsce, to jakość sztabów szkoleniowych. Opisywał je, jakby w jego oczach były na kosmicznym poziomie, jednocześnie podkreślając, że jego skala porównawcza zawiera ligę top 5 w Europie. Że nie patrzy tylko na sztaby w Ekstraklasie i je ocenia na podstawie tego, jak wyglądają w Ekstraklasie, tylko w odniesieniu do sztabów z Ligue 1. Elsner wprost twierdzi, że wiedza, taktyczne podeście, pracowitość i inne tego typu elementy u trenerów w Ekstraklasie, na tle trenerów z dużo mocniejszej ligi, wyglądają zaskakująco dobrze. Dodał, że przez poziom polskich sztabów, nie ma szans, by jakikolwiek trener z ligi top 5 przyjechał do Ekstraklasy i był w stanie wygrywać tu mecze bez dostosowania się do warunków narzuconych przez trenerów, jakich tu zastanie.

Przekonują się właśnie o tym zagraniczni szkoleniowcy, a najjaskrawiej obecnie widać to na przykładzie Igora Jovićevicia, który zalicza totalny falstart w Widzewie Łódź. Po inwestycjach sięgających zimą około 10 mln euro, właśnie przegrał wyraźnie z Jagiellonią Białystok prowadzoną przez Adriana Siemieńca, który na komfort otrzymywania drogich piłkarzy nie może liczyć.

To nie ma brzmieć, jak podważanie kompetencji Jovićevicia, bo mimo wszystko mówimy o przejęciu porozbijanej drużyny jesienią i jednym meczu po pierwszym własnym okresie przygotowawczym. Ale trudno nie mieć dziś wrażenia, że jedyną rzeczą, jaką na dziś bronią tego trenera, są właśnie te wymienione okoliczności. O ile w piłce na wszystko trzeba czasu, o tyle nie żartujmy, że średnia punktowa 0,88 na mecz, a taką obecnie w lidze ma Jovićević, to coś, co da się obronić.

Bez względu, jak będzie wiodło mu się dalej - nie można przecież wykluczyć, że bardzo dobrze - jest to sygnał ostrzegawczy, by nieco inaczej spoglądać na CV trenerów z zagranicy. Michal Gasparik, również w niedawnej rozmowie z Interią, wprost powiedział, że pracując na Słowacji, nigdy nie widział takiego przygotowania do meczów, jakie jest w Polsce. Zestawiając te opinie, wychodzi obraz, że - przykładowo - w Bułgarii, na Ukrainie, w Serbii, czy w Rumunii ligi nie wymagają od trenerów tyle pracy, co w Polsce. Coraz częściej można odnieść wrażenie, że my zaskakujemy zagranicznych trenerów tym, jak bardzo wymagająca jest Ekstraklasa.

Dyrektor sportowy Widzewa Dariusz Adamczuk wśród cech decydujących o zatrudnieniu Jovićevicia wskazał między innymi mentalność zwycięzcy. Bo Jovićević był mistrzem z Szachtarem i Łudogorcem. Nie deprecjonując, ale mówiąc o faktach: trener Widzewa wygrał mistrzostwa z drużynami, które nie miały konkurencji w swoich ligach. Latem do Legii trafił Edward Iordanescu z mistrzostwem Rumunii w CV. Czy powinniśmy ulegać złudzeniu, że ma to większe znaczenie dla pracy w znacznie bardziej wymagającej lidze? W Polsce mistrzostwo zdobywali Waldemar Fornalik (z Piastem) i Jacek Zieliński (z Lechem), a w przypadku zatrudnienia ich przez Legię, kibice pukaliby się w czoło.

Nie wiem dokładnie, jaki szereg cech wpłynął na decyzję o zatrudnieniu Jovićevicia - i nie twierdzę, że to nie było głębokie przemyślenie, bo może było. Może władze Widzewa ujął pomysł taktyczny, może przygotowanie trenera do rozmowy wraz ze wskazaniem jego diagnozy dotychczasowych problemów - tego nie wiem, bo mnie tam nie było. Ale mam nadzieję, że faktycznie nie był to wybór oparty w głównej mierze o mistrzowską mentalność, bo niewykluczone - a wręcz bardzo możliwe - że przesunięcie Mariusza Misiury z Wisły Płock do Łudogorca spowodowałoby, że po roku byśmy mogli zatrudnić w Polsce polskiego trenera z "mistrzowską mentalnością" i tytułem zdobytym w średniej lidze europejskiej. Nie ma dziś powodu, by uważać, że polscy fachowcy nie zrobiliby tam podobnego wyniku, co Igor Jovićević. Czasy się zmieniają i o ile wzięcie trenera bezpośrednio z ligi top 5, gdzie poziom jest kosmiczny, jest wciąż bardzo dużą wartością dodaną, o tyle sukcesy w Rumunii, na Ukrainie czy Bułgarii, powinny stanowić co najwyżej plusik przy takim kandydacie. Jeden z dziesięciu powodów, dla których go chcemy, ale nie powód wiodący.

Będzie coraz trudniej

O tym, że poziom sztabów w Polsce idzie w górę, przekonuje się też Niels Frederiksen. Przed rokiem zdobył z Lechem Poznań mistrzostwo Polski, dziś ma elementarny problem z wygrywaniem pojedynczych meczów. Kolejorz wygrał sześć spotkań w tym sezonie na osiemnaście gier. O jedno więcej, niż ostatni w lidze Bruk-Bet, tyle samo, co najsłabsza kadrowo Arka Gdynia oraz o jedno mniej niż GKS Katowice, który dopiero co zimował w strefie spadkowej. Właśnie przegrał z Lechią Gdańsk w meczu, w którym przed rywalem rozłożył czerwony dywan, dobierając taktykę zupełnie nieadekwatną do tego, co prezentuje rywal.

To też nie jest przypadek, a dowód, że w Ekstraklasie trzeba być naprawdę mocnym trenerem, by utrzymać się na szczycie.

Niedawno usłyszałem zdanie, z wewnątrz naszego klubowego środowiska, że Lecha Poznań jest o tyle łatwiej ograć (niż powinno być, patrząc, jakimi piłkarzami dysponuje), że jego sztab w sposób maksymalny przesuwa uwagę na przygotowanie się do meczów pod kątem tego, co oni sami chcą prezentować, z co najwyżej minimalnym spojrzeniem na to, z kim Lech w ogóle gra i jak na niego przygotuje się rywal. Była to opinia z klubu Ekstraklasy, który Lecha ograł i dla którego Lech był jak otwarta książka. Nie uczestniczę w treningach i odprawach Lecha, więc równie dobrze może to być opinia nietrafiona lub wręcz nieprawdziwa, ale patrząc na wspomniane statystyki zwycięstw tego zespołu, trudno nie brać tego na poważnie.

Takie statystyki z czegoś wynikają i nie sądzę, że tylko z łączenia gry z Ligą Konferencji, bo w weekend Lech wyszedł na Lechię Gdańsk, nie mając europejskich pucharów z tyłu głowy. I przegrał wyraźnie, bo zdecydował się na styl wręcz dopasowany do Lechii. Trener gości John Carver musiał być w głębokim szoku, gdy zobaczył, jak Niels Frederiksen podawał puzzle do jego układanki - wszystkie pasujące.

Był taki fragment na początku drugiej połowy, trwał około półtora minuty. Lech trzykrotnie wyprowadzał piłkę spod własnej bramki i trzy razy ją stracił. Za pierwszym razem piłkarze Lechii odebrali ją z faulem, za drugim stworzyli sobie wyśmienitą okazję, którą uratował Bartosz Mrozek, a za trzecim skończyło się golem na 1:2. Nie krytykuję tutaj prób wyprowadzania piłki od bramki, bo to leży w DNA Lecha i tego się od Frederiksena wręcz wymaga, ale po domowych meczach z Genk i Crveną zvezdą, w gabinetach Lecha był poruszany temat naiwności sztabu, który chciał grać swoje niezależnie od mocnych stron swoich rywali. Dyrektor sportowy Kolejorza Tomasz Rząsa osobiście mi mówił, że wyciągają z tego wnioski i że czasem trzeba trochę tę "wajchę" przekręcić w stronę pragmatyzmu. Tymczasem w meczu przeciwko Lechii, która po jesieni była liderem Ekstraklasy pod względem gry z kontrataku, biorąc pod uwagę zarówno liczbę kontrataków, jak i goli zdobywanych po nich, Lech dał jej pole do dokładnie takiej gry. Efekt to pięć groźnych kontrataków, czyli najwięcej w sezonie na dystansie jednego meczu w całej Ekstraklasie, cztery strzały po kontrach - również rekord sezonu, i oczywiście strzelony w ten sposób gol.

Lech tak bardzo chce grać swoje, że w ogóle nie zwraca uwagi, jak to "swoje" pasuje do "cudzego". W żaden sposób nie próbuje tego neutralizować. I zdarza się to kolejny raz w obecnym sezonie.

Doszliśmy do momentu, gdy nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom trenerów. Do momentu, w którym szkoleniowiec z mocnym CV to za mało, by odnosić sukcesy w Polsce, bo jakość sztabów w Ekstraklasie nigdy nie stała jeszcze na takim poziomie. Może i wyniki wyglądają w naszej lidze na przypadkowe, ale te "słabsze" kluby na pewno nie osiągają ich przez przypadek.

Niels Frederiksen, trener Lecha Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Pucharu Polski: Pogoń Szczecin - Widzew Łódź Zygmunt Karwowski East News

Indykpol AZS Olsztyn - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport