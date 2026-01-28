Ekstraklasa zagrożona. To może być potężne uderzenie. Są pierwsze przecieki

Piątek, godz. 18.00, Lubin. Mecz Zagłębie - GKS Katowice zainauguruje 19. kolejkę Ekstraklasy, zarazem pierwszą w 2026 roku. Akurat w weekend, w trakcie którego wrócić mają kilkunastostopniowe mrozy.

Mimo niesprzyjających prognoz pogodowych w tej chwili nic nie wskazuje na to, by któryś z ekstraklasowych stadionów nie był przygotowany do gry. Ale prawdziwe problemy mogą uderzyć w ligową rzeczywistość w kolejnych tygodniach. Trzeba się liczyć z przekładaniem spotkań na inny termin.

Ekstraklasa poradzi sobie z dotkliwymi mrozami. Ligę storpedować mogą jednak obfite opady śniegu

- Jest ogólne zalecenie, że jeżeli temperatura spadnie poniżej -15 stopni, a odczuwalna poniżej -27 stopni, to mecze co do zasady nie powinny być rozgrywane w takich warunkach - tłumaczy w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański. - Takie zalecenie znajduje się na stronie FIFA. W takiej sytuacji jest rekomendacja, by rozważyć odwołanie meczu. W Ekstraklasie plusem jest to, że obiekty w zdecydowanej większości są bardzo dobrze przygotowane do takich warunków pogodowych.

Mamy w kraju stadiony z podgrzewanymi murawami i potrafimy z tego udogodnienia korzystać. Gospodarze ligowych obiektów mogą jednak okazać się bezradni przy obfitych opadach śniegu. A właśnie tego należy się spodziewać w lutym.

- Prognozy na kolejne tygodnie są bardzo niepokojące - przyznaje Stefański. - Zapowiadana jest w lutym duża ilość opadów i kolejne tygodnie będą trudniejsze z punktu widzenia organizacji meczów niż teraz. Nigdy nie przekładaliśmy meczów ze względu na temperaturę tylko z uwagi na olbrzymie opady tuż przed samymi zawodami. To jest realne zagrożenie.

Dyrektor dodaje, że właśnie dlatego kluby nie chcą odwoływać spotkań przy niskich temperaturach. Jeżeli harmonogram rozgrywek zakłócony zostanie już na starcie rundy rewanżowej, później może być problem ze znalezieniem terminów rezerwowych. Sezon kończy się 24 maja.

Piłkarze Ekstraklasy wrócili z cieplejszych krajów, gdzie jak co rok bawili na obozach przygotowawczych. Zderzenie z pogodowymi realiami jest bolesne FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix.pl

Przez kilka najbliższych tygodni ligowy pejzaż może wyglądać mniej więcej tak jak na obrazku Fot. Maciej Gilewski / 058sport.pl Newspix.pl

