Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ekstraklasa zagrożona. To może być potężne uderzenie. Są pierwsze przecieki

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Kibice oczekujący wznowienia wyścigu o tytuł piłkarskiego mistrza Polski odliczają już dni, a w zasadzie godziny. W najbliższy piątek rusza pierwsza tegoroczna kolejka Ekstraklasy. Mimo fatalnych prognoz meteorologicznych powinna odbyć się bez przeszkód. Ale już kolejne serie gier stają pod znakiem zapytania. Liga może zostać storpedowana w początkowej fazie rundy rewanżowej.

Mężczyzna w zimowej kurtce, czapce z logo Legii Warszawa i okularach, z widocznym na ustach parą, stojący na tle ciemnego nieba, w skupieniu lub zadumie.
Marek Papszun, czekający na oficjalny debiut trener Legii WarszawaNewspix.pl

Piątek, godz. 18.00, Lubin. Mecz Zagłębie - GKS Katowice zainauguruje 19. kolejkę Ekstraklasy, zarazem pierwszą w 2026 roku. Akurat w weekend, w trakcie którego wrócić mają kilkunastostopniowe mrozy.

Mimo niesprzyjających prognoz pogodowych w tej chwili nic nie wskazuje na to, by któryś z ekstraklasowych stadionów nie był przygotowany do gry. Ale prawdziwe problemy mogą uderzyć w ligową rzeczywistość w kolejnych tygodniach. Trzeba się liczyć z przekładaniem spotkań na inny termin.

Ekstraklasa poradzi sobie z dotkliwymi mrozami. Ligę storpedować mogą jednak obfite opady śniegu

- Jest ogólne zalecenie, że jeżeli temperatura spadnie poniżej -15 stopni, a odczuwalna poniżej -27 stopni, to mecze co do zasady nie powinny być rozgrywane w takich warunkach - tłumaczy w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA Marcin Stefański. - Takie zalecenie znajduje się na stronie FIFA. W takiej sytuacji jest rekomendacja, by rozważyć odwołanie meczu. W Ekstraklasie plusem jest to, że obiekty w zdecydowanej większości są bardzo dobrze przygotowane do takich warunków pogodowych.

Zobacz również:

Przemysław Tytoń z czasów gry w drużynie narodowej
Piłka nożna

Wrócił wielki bohater Polaków. Jest nie do pokonania. Kibice totalnie zaskoczeni

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Mamy w kraju stadiony z podgrzewanymi murawami i potrafimy z tego udogodnienia korzystać. Gospodarze ligowych obiektów mogą jednak okazać się bezradni przy obfitych opadach śniegu. A właśnie tego należy się spodziewać w lutym.

    - Prognozy na kolejne tygodnie są bardzo niepokojące - przyznaje Stefański. - Zapowiadana jest w lutym duża ilość opadów i kolejne tygodnie będą trudniejsze z punktu widzenia organizacji meczów niż teraz. Nigdy nie przekładaliśmy meczów ze względu na temperaturę tylko z uwagi na olbrzymie opady tuż przed samymi zawodami. To jest realne zagrożenie.

    Dyrektor dodaje, że właśnie dlatego kluby nie chcą odwoływać spotkań przy niskich temperaturach. Jeżeli harmonogram rozgrywek zakłócony zostanie już na starcie rundy rewanżowej, później może być problem ze znalezieniem terminów rezerwowych. Sezon kończy się 24 maja.

    Zobacz również:

    Ellis Simms ma podstawy, by ubiegać się o polski paszport. Czy słyszał już o nim Jan Urban?
    Reprezentacja

    Angielski snajper w kadrze Urbana? Mówi o polskim paszporcie. To byłaby sensacja

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Czterech młodych mężczyzn biegnie po boisku sportowym, ubrani w zielone stroje oraz czerwone kamizelki treningowe, w tle widać rozmyte elementy zabudowy i zimową aurę.
      Piłkarze Ekstraklasy wrócili z cieplejszych krajów, gdzie jak co rok bawili na obozach przygotowawczych. Zderzenie z pogodowymi realiami jest bolesneFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
      Operator kamery siedzący przy dużej kamerze telewizyjnej na śnieżnym boisku w stadionie, wokół panuje zimowa aura, w tle widoczni są inni ludzie oraz trybuny.
      Przez kilka najbliższych tygodni ligowy pejzaż może wyglądać mniej więcej tak jak na obrazkuFot. Maciej Gilewski / 058sport.plNewspix.pl
      DJB: Sieciówka - 26.01.26 [WIDEO]POLSAT GO

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja