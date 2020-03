Ekstraklasa SA i wszystkie jej kluby ponaglają zarząd PZPN do przyjęcia uchwały, umożliwiającej klubom zmniejszanie zarobków piłkarzy, w związku z pandemią koronawirusa. Mamy odpowiedź prezesa Zbigniewa Bońka na ten wniosek.

W odróżnieniu od stanowiska z 12 marca, nakazującego kontynuowanie rozgrywek, tym razem Ekstraklasa SA faktycznie uzyskała poparcie wszystkich 16 klubów. Mało tego, uzyskała też opinię prawną, wedle której PZPN jest władny wprowadzić rezolucję ograniczającą pensje piłkarzy.

"PZPN posiada kompetencje do przyjęcia wnioskowanych przez kluby zapisów, wobec zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności w kraju związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2, uniemożliwiających zawodnikom świadczenie usług przewidzianych w kontraktach, a klubom osiąganie przychodów z tego tytułu. PZPN - na podstawie ustawy - jest bowiem upoważniony do regulowania kwestii prawnych i finansowych między klubem sportowym a zawodnikiem. Na tej bazie Związek podejmował już w przeszłości uchwały regulujące kwestie wynagrodzeń piłkarzy, które wciąż są obowiązujące, jak choćby kwestia minimalnych płac dla zawodników poniżej 18. roku życia czy ograniczenia pensji piłkarzy o 50 procent w przypadku długotrwałych kontuzji" - argumentuje spółka zarządzająca PKO Ekstraklasą.

Wniosek klubów i Ekstraklasy trafił do szefa PZPN-u Zbigniewa Bońka.



- Monitoruję sytuację. Rozmawiałem na ten temat już kilka razy, zarówno z UEFA, jak z FIFA na temat tych uregulowań. Na dzień dzisiejszy nie ma od nich żadnych wytycznych. W związku z tym pośpiech jest niewskazany. My jako PZPN nie możemy takiej uchwały przyjąć. Jeżeli będą ustalenia w tej sprawie z FIFA i UEFA, to wtedy pochylimy się nad tematem - powiedział Interii prezes PZPN-u Zbigniew Boniek.

- Natomiast w sprawie obniżki zarobków każdy klub może negocjować ze swoimi zawodnikami i kluby o tym wiedzą - dodał.





Wczesnym popołudniem dzisiaj prezes zaapelował do piłkarzy, w liście otwartym, aby zrozumieli swych pracodawców:

"Apeluję o zrozumienie trudnych czasów, jakie nadchodzą, a właściwie już nadeszły dla całego polskiego środowiska piłkarskiego. Nie dajcie się podzielić i nie ulegajcie demagogicznym podpowiedziom. Nerwy, niezadowolenie, prowokacje, kłótnie, histeria - to wszystko odrzućcie. Zamiast tego postawcie na jedność, zrozumienie i solidarność Waszego środowiska. Stawiajcie na rozmowy, na dialog z mądrymi ludźmi, którzy mają pomysł na piłkarskie życie w tych czasach. Pokażcie kibicom, że dbacie o Wasz klub i jesteście gotowi na poświecenia, w tym - miejmy nadzieję - krótkim, aczkolwiek bolesnym momencie nie tylko dla piłki, ale i całego kraju" - napisał Boniek.

